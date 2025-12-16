https://sputnik-georgia.ru/20251216/bbc-ochernyaet-neugodnykh--reaktsiya-tbilisi-na-skandal-vokrug-trampa-296225801.html

BBC очерняет неугодных – реакция Тбилиси на скандал вокруг Трампа

BBC очерняет неугодных – реакция Тбилиси на скандал вокруг Трампа

При объективном и справедливом разбирательстве решение должно быть вынесено в пользу Трампа, утверждает грузинский политик 16.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Британская вещательная корпорация утратила стандарты журналистской этики и занимается дискредитацией тех, кто неугоден определенным силам, включая Грузию и президента США Дональда Трампа, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Гордуладзе. Президент США Дональд Трамп подал судебный иск против BBC на 10 миллиардов долларов, обвинив корпорацию во вмешательстве в выборы в США и в клевете. Речь идет о редактировании речей Трампа 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия. В результате монтажа BBC исказила речь Трампа, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки. Трамп назвал журналистов BBC "коррумпированными", а руководство корпорации – "нечестным". Аналогично, отметил он, в случае с Грузией были распространены обвинения в использовании оружия, давно не применяемого в мире. Депутат расценил это как атаку на страну и действие против ее национальных интересов. Гордуладзе также добавил, что при объективном и справедливом разбирательстве решение должно быть вынесено в пользу Трампа. Репортаж BBC о возможном использовании химического оружия времен Первой мировой войны для разгона протестов в Тбилиси в конце 2024 в правящей команде назвали целенаправленной дезинформацией и откровенной ложью. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, сюжет BBC был "дешевой провокацией", которую спланировали иностранные спецслужбы. Ранее расследование Службы государственной безопасности Грузии подтвердило, что МВД не закупало и не применяло против протестующих бромобензилцианид, он же "камит". Скандальный репортаж и выводы следствия ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химоружию, бывших сотрудников МВД, а также врачей, и собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. В ответ в Грузии было возбуждено уголовное дело, которое расследовала СГБ Грузии. По данным расследования, МВД Грузии приобрело у израильской компании в 2007 и 2009 годах хлорбензальмалондинитрил вместе с растворителем трихлорэтилен, и именно это вещество использовалось в Грузии для разгонов протестующих с применением водометов. По информации СГБ, в рамках расследования уголовного дела, касающегося как информации, представленной в сюжете телекомпании BBC, так и кампании, проводимой в Грузии на ее основе, было проведено более 160 следственных действий, допрошено 93 свидетеля, изъято до 25 образцов для исследования из баз первого и второго управлений департамента специальных задач министерства внутренних дел. Так, по итогам расследования, по данным СГБ, ни один из свидетелей, на чьих заключениях или данных основывалась информация, распространенная BBC, не подтвердил, что их данные или заключения касались отравляющего химического вещества "камит". Кроме того, СГБ Грузии отмечает, что Лаша Шергелашвили, на информации которого в значительной степени основывались соображения автора сюжета, подготовленного BBC, находится в розыске по делу о тайнике оружия вблизи Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

