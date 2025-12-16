https://sputnik-georgia.ru/20251216/borba-s-nelegalami-v-gruzii-iz-strany-vydvorili-neskolko-desyatkov-chelovek-296225425.html

Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили несколько десятков человек

Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили несколько десятков человек

16.12.2025

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии за последние несколько дней депортировал 43 иностранца, находившихся в стране нелегально, сообщили в пресс-службе ведомства. Из страны выдворили граждан России, Индии, Ирана, Турции, Туркменистана, Пакистана, Египта, Азербайджана, Бангладеш, Эфиопии, Иордании и Таджикистана. В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам запретили въезд в страну. С начала года из страны выдворили уже более 1,1 тысячи нелегалов. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну. По новым правилам, если иностранец просрочил срок пребывания в Грузии до трех месяцев, ему придется заплатить штраф в размере 1 тысячи лари ($369), и ему будет запрещен въезд в Грузию в течение полугода. Если же иностранец находился в стране нелегально от трех месяцев до года, ему придется выплатить штраф в 2 тысячи лари ($738), и ему будет запрещен въезд в Грузию в течение двух лет. За нелегальное нахождение в стране более одного года штраф составит 3 тысячи лари (вместо 360 лари) с запретом въезда в страну в течение трех лет. Содействие нелегальному нахождению в Грузии иностранцев будет караться для физических лиц и компаний штрафом в размере 2 тысяч лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

