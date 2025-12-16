https://sputnik-georgia.ru/20251216/borba-s-vorovskim-mirom-v-gruzii-zaderzhany-polsotni-chelovek-296230678.html

Борьба с "воровским миром" в Грузии: задержаны полсотни человек

Борьба с "воровским миром" в Грузии: задержаны полсотни человек

Sputnik Грузия

Большинство задержанных ранее были осуждены за различные тяжкие и особо тяжкие преступления 16.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-16T19:09+0400

2025-12-16T19:09+0400

2025-12-16T19:09+0400

грузия

новости

происшествия

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. МВД Грузии задержало 49 человек в масштабах всей страны за связь с "воровским миром," еще 14 лицам обвинения были предъявлены заочно, заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на брифинге. Среди тех, кому обвинения предъявлены заочно, пятеро т. н. воров в законе. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям: "вор в законе", "членстве в воровском сообществе", "участие в воровской сходке", "обращение к члену воровского сообщества". Большинство задержанных ранее были осуждены за различные тяжкие и особо тяжкие преступления. Доказательства, полученные в результате тайных следственных действий, установили, что обвиняемые поддерживали контакты с так называемыми "ворами в законе" за рубежом, выполняли их поручения и активно участвовали в деятельности "воровского сообщества". Также установлено, что с участием обвиняемых в разное время организовывались т.н. "воровские сходки" как на территории Грузии, так и за рубежом, в которых также принимали участие "воры в законе". На этих сходках обвиняемые действовали по так называемым "воровским правилам": решали споры и назначали, кто, кому и сколько денег должен заплатить и в какие сроки. Если требования не выполнялись, людей запугивали — оскорбляли, избивали и угрожали расправой над членами их семей. В результате обысков в домах обвиняемых полиция изъяла в качестве вещественных доказательств компьютерную технику и мобильные телефоны, посредством которых они общались друг с другом и с "ворами в законе" за границей. Кроме того, в ходе обыска было изъято огнестрельное оружие. "Одним из главных приоритетов Министерства внутренних дел Грузии является систематическая и непримиримая борьба с организованной преступностью, включая преступную деятельность, связанную с т.н. "воровским сообществом", — заявил Дарахвелидзе. Фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы. "Воры в законе" – специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. Воры в законе занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих "воров в законе". В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилиси