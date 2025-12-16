Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251216/chaevodstvo-v-gruzii-kakie-perspektivy-u-etoy-otrasli---video-296226237.html
Чаеводство в Грузии: какие перспективы у этой отрасли? – видео
Чаеводство в Грузии: какие перспективы у этой отрасли? – видео
Sputnik Грузия
Грузинский чай не так широко известен в мире, как вино, но его история насчитывает не одну сотню лет. Первый чайный куст появился в Грузии 208 лет назад во... 16.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-16T13:34+0400
2025-12-16T13:45+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
чай
грузинский чай
экономика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/10/296226061_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_561b8f677410a5c8cd88f84cfdc7edd9.jpg
Для разведения и сбора чая в Грузию около 170 лет назад были завезены чайные кусты из Китая. Чаеводство стало активно развиваться в Грузии во времена СССР. Как сорт грузинский чай известен с 1941 года, его отличали нежный, мягкий вкус и низкое содержание танинов. Во времена Советского Союза чайные плантации занимали по стране около 67 тысяч гектаров. Грузинское чайное производство находилось на четвертом-пятом месте по качеству во всем мире. В стране ежегодно собирали по 500-600 тонн чайных листьев, производилось около 120 тонн чая.Сегодня же грузинский чай выращивается всего на нескольких тысячах гектаров в Имерети, Самегрело, Гурии и Аджарии. Темпы развития чаеводства в стране год от года растут, но грузинскому чаю не хватает популяризации и маркетингового продвижения за рубежом. Тем не менее Грузия наладила поставки черного и зеленого чая в ряд стран СНГ, Европы и Азии. В Грузии местный чай постепенно занял более 20 процентов рынка.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/10/296226061_232:0:1192:720_1920x0_80_0_0_6dde6b60e41abcbc93bddfff6ab71bbd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, чай, грузинский чай, экономика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, чай, грузинский чай, экономика, видео

Чаеводство в Грузии: какие перспективы у этой отрасли? – видео

13:34 16.12.2025 (обновлено: 13:45 16.12.2025)
© video: Sputnik
Подписаться
Грузинский чай не так широко известен в мире, как вино, но его история насчитывает не одну сотню лет. Первый чайный куст появился в Грузии 208 лет назад во дворе князя Гуриели, но тогда он был просто украшением сада
Для разведения и сбора чая в Грузию около 170 лет назад были завезены чайные кусты из Китая. Чаеводство стало активно развиваться в Грузии во времена СССР. Как сорт грузинский чай известен с 1941 года, его отличали нежный, мягкий вкус и низкое содержание танинов.

Во времена Советского Союза чайные плантации занимали по стране около 67 тысяч гектаров. Грузинское чайное производство находилось на четвертом-пятом месте по качеству во всем мире. В стране ежегодно собирали по 500-600 тонн чайных листьев, производилось около 120 тонн чая.

Сегодня же грузинский чай выращивается всего на нескольких тысячах гектаров в Имерети, Самегрело, Гурии и Аджарии. Темпы развития чаеводства в стране год от года растут, но грузинскому чаю не хватает популяризации и маркетингового продвижения за рубежом.

Тем не менее Грузия наладила поставки черного и зеленого чая в ряд стран СНГ, Европы и Азии. В Грузии местный чай постепенно занял более 20 процентов рынка.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0