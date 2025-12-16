https://sputnik-georgia.ru/20251216/chaevodstvo-v-gruzii-kakie-perspektivy-u-etoy-otrasli---video-296226237.html

Чаеводство в Грузии: какие перспективы у этой отрасли? – видео

Чаеводство в Грузии: какие перспективы у этой отрасли? – видео

Грузинский чай не так широко известен в мире, как вино, но его история насчитывает не одну сотню лет. Первый чайный куст появился в Грузии 208 лет назад во... 16.12.2025, Sputnik Грузия

Для разведения и сбора чая в Грузию около 170 лет назад были завезены чайные кусты из Китая. Чаеводство стало активно развиваться в Грузии во времена СССР. Как сорт грузинский чай известен с 1941 года, его отличали нежный, мягкий вкус и низкое содержание танинов. Во времена Советского Союза чайные плантации занимали по стране около 67 тысяч гектаров. Грузинское чайное производство находилось на четвертом-пятом месте по качеству во всем мире. В стране ежегодно собирали по 500-600 тонн чайных листьев, производилось около 120 тонн чая.Сегодня же грузинский чай выращивается всего на нескольких тысячах гектаров в Имерети, Самегрело, Гурии и Аджарии. Темпы развития чаеводства в стране год от года растут, но грузинскому чаю не хватает популяризации и маркетингового продвижения за рубежом. Тем не менее Грузия наладила поставки черного и зеленого чая в ряд стран СНГ, Европы и Азии. В Грузии местный чай постепенно занял более 20 процентов рынка.

