Чаеводство в Грузии: какие перспективы у этой отрасли? – видео
13:34 16.12.2025 (обновлено: 13:45 16.12.2025)
Грузинский чай не так широко известен в мире, как вино, но его история насчитывает не одну сотню лет. Первый чайный куст появился в Грузии 208 лет назад во дворе князя Гуриели, но тогда он был просто украшением сада
Для разведения и сбора чая в Грузию около 170 лет назад были завезены чайные кусты из Китая. Чаеводство стало активно развиваться в Грузии во времена СССР. Как сорт грузинский чай известен с 1941 года, его отличали нежный, мягкий вкус и низкое содержание танинов.
Во времена Советского Союза чайные плантации занимали по стране около 67 тысяч гектаров. Грузинское чайное производство находилось на четвертом-пятом месте по качеству во всем мире. В стране ежегодно собирали по 500-600 тонн чайных листьев, производилось около 120 тонн чая.
Сегодня же грузинский чай выращивается всего на нескольких тысячах гектаров в Имерети, Самегрело, Гурии и Аджарии. Темпы развития чаеводства в стране год от года растут, но грузинскому чаю не хватает популяризации и маркетингового продвижения за рубежом.
Тем не менее Грузия наладила поставки черного и зеленого чая в ряд стран СНГ, Европы и Азии. В Грузии местный чай постепенно занял более 20 процентов рынка.
