Это красная черта: Папуашвили жестко ответил на заявление комиссара ЕС по Грузии

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Европейские бюрократы не имеют права говорить от имени грузинского народа, а заявления с позиции "морального превосходства" будут рассматриваться как нарушение "красной линии" и проявление неуважения к суверенитету и независимости Грузии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос ранее заявила, что на пути евроинтеграции Грузия демонстрирует такой откат, какого нет ни у одной другой страны. Она подчеркнула, что для продвижения по этому пути правительству необходимо действовать иначе. Кос выразила надежду, что "с поддержкой народа власти Грузии смогут вернуться на европейский путь", при этом добавив, что "это решение остается за ними". Он добавил, что любой иностранец, пытающийся говорить от имени грузин, не является их другом и считает народ "низшим". Каждому иностранцу следует прекратить подобные попытки, подчеркнул глава парламента. "Ни один грузин не давал им ни легитимности, ни права говорить от имени народа и обращаться к власти, избранной грузинским народом. Поэтому любое заявление – будь то комиссара или представителя какой-либо страны, который осмелится говорить от имени грузинского народа, – это красная черта. С сегодняшнего дня мы будем давать всем понять, что это неуважение к нашему суверенитету и независимости", – отметил Папуашвили. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Грузинские власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

