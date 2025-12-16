https://sputnik-georgia.ru/20251216/gruziya-gotova-k-normalizatsii-otnosheniy-s-rossiey-no-na-svoikh-usloviyakh--papuashvili-296224521.html

Грузия готова к нормализации отношений с Россией, но на своих условиях – Папуашвили

Грузия готова к нормализации отношений с Россией, но на своих условиях – Папуашвили

16.12.2025

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Тбилиси открыт к нормализации отношений с Российской Федерацией, однако путь к этому хорошо известен Москве – восстановление двусторонних отношений возможно только при признании Россией территориальной целостности Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Ранее директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил, что Москва серьезно настроена на нормализацию отношений с Грузией при условии, что Тбилиси не станет "разменной монетой" в играх против России. По его словам, российская сторона стремится к стабильным отношениям с Грузией и отмечает "здоровый прагматизм" и тенденцию к многовекторности во внешней политике Тбилиси. Безусловно, грузинская власть выступает за нормализацию отношений с Москвой, но только при выполнении РФ вышеуказанных условий. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

