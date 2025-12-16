https://sputnik-georgia.ru/20251216/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-16-dekabrya-2025-296233660.html

Какой сегодня церковный праздник: 16 декабря 2025

Какой сегодня церковный праздник: 16 декабря 2025

По православному церковному календарю 16 декабря отмечают день памяти cвятых Софония, Иоанна, Феодора и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пророк СофонияПо церковному календарю 16 декабря поминают пророка Софония, одного из 12 малых библейских пророков, жившего во второй половине VII – первой половине VI века до Рождества Христова.Святой Софония, происходивший из знатного рода, был современником пророка Иеремии. Жил пророк в царском дворце, проповедовал покаяние и помогал царю Иосии искоренять идолопоклонство.Пророчествовал святой Сафония о бедствиях, которые ожидали в будущем жителей Иудеи и соседних пределов – Газы, Крита, Аскалона, аммонитян, моавитян и ниневитян.Иоанн МолчальникПо церковному календарю 16 декабря поминают преподобного Иоанна Молчальника (затворника).Родился будущий святой в семье военачальника в городе Никополе Армянском примерно в 454 году. Изучать Священное Писание мальчик начал рано и всем сердцем полюбил молитву и уединение.Иоанн на свою часть наследства, доставшуюся ему после смерти родителей, построил церковь Пресвятой Богородицы и с 18 лет жил при ней вместе с десятью иноками в посте, молитве и воздержании.Митрополит Севастийский по просьбе жителей города Колонии рукоположил 28-летнего Иоанна в епископа Колонийского. Приняв правление, преподобный не изменил аскетического образа жизни. По примеру святителя, по-христиански жили и его близкие – брат Пергамий (приближенный императоров Зенона и Анастасия) и племянник Феодор (приближенный императора Юстиниана).Власть в Армении на десятом году епископства Иоанна принял Пазиник, муж сестры святителя, и стал властно вмешиваться в церковные и духовные дела. Преподобного Иоанна, притесняемого правителем, лишили архиерейской кафедры и святой удалился в монастырь Саввы Освященного. В обители он прославился подвигами молитвы, безмолвия и пустынножительства. Скончался преподобный в 558 году. Ему было 104 года.Епископ АлександрийскийПо церковному календарю 16 декабря поминают священномученика Феодора, епископа Александрийского.Родился будущий святой в городе Александрии (Египет), прославленный многими мучениками и исповедниками Вселенской церкви, от апостола и евангелиста Марка, первого епископа Александрии до Афанасия Великого, столпа православия.Точные данные о времени жизни и подвигах святого до наших дней не дошли, но церковь Христова в своих диптихах хранила имя священномученика во все времена.Епископ Феодор – пламенный проповедник, вызывал яростную ненависть язычников Александрии. Как-то во время проповеди идолопоклонники, схватив святителя, стали издеваться и избивать его. Затем привели святого к берегу и бросили со скалы в море, но волны вынесли его на сушу невредимым.После жестоких пыток святителя казнили как первоверховного апостола Павла. Ему отрубили голову.ИмениныПо церковному календарю 16 декабря именины отмечают Гликерия, Андрей, Гавриил, Георгий, Иван, Ефрем, Николай, Савва и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

