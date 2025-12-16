https://sputnik-georgia.ru/20251216/kontrol-za-vyrubkoy-elok-v-prednovogodnie-dni-v-gruzii-uzhestochaetsya-296205478.html
Контроль за вырубкой елок в предновогодние дни в Грузии ужесточается
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства в преддверии новогодних праздников усиливает контроль за вырубкой и транспортировкой хвойных деревьев, говорится в заявлении, распространенном ведомством. Штраф за незаконную вырубку, транспортировку и нарушение правил продажи хвойных деревьев установлен в размере 2 тысяч лари за первое нарушение, а в случае повторного нарушения налагается уголовная ответственность. При этом будет рассчитан ущерб, причиненный окружающей среде. Если сумма ущерба превысит 1 тысячу лари, против лица будет возбуждено уголовное дело с наказанием штрафом или лишением свободы на срок от года до трех лет. Если ущерб, причиненный окружающей среде, превысит 3 тысячи лари, наказанием будет лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. За каждое выявленное нарушение будут применяться предусмотренные законом санкции. Торговля хвойными деревьями считается законной при наличии соответствующего документа, подтверждающего происхождение и право собственности на растение. Если хвойное растение получено с частного земельного участка или из питомника, где растения выращиваются искусственно, для транспортировки требуется свидетельство о происхождении, выдаваемое мэрией местного муниципалитета. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства в преддверии новогодних праздников усиливает контроль за вырубкой и транспортировкой хвойных деревьев, говорится в заявлении, распространенном ведомством.
Штраф за незаконную вырубку, транспортировку и нарушение правил продажи хвойных деревьев установлен в размере 2 тысяч лари за первое нарушение, а в случае повторного нарушения налагается уголовная ответственность.
При этом будет рассчитан ущерб, причиненный окружающей среде. Если сумма ущерба превысит 1 тысячу лари, против лица будет возбуждено уголовное дело с наказанием штрафом или лишением свободы на срок от года до трех лет.
Если ущерб, причиненный окружающей среде, превысит 3 тысячи лари, наказанием будет лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. За каждое выявленное нарушение будут применяться предусмотренные законом санкции.
Торговля хвойными деревьями считается законной при наличии соответствующего документа, подтверждающего происхождение и право собственности на растение.
Если хвойное растение получено с частного земельного участка или из питомника, где растения выращиваются искусственно, для транспортировки требуется свидетельство о происхождении, выдаваемое мэрией местного муниципалитета.