https://sputnik-georgia.ru/20251216/kontrol-za-vyrubkoy-elok-v-prednovogodnie-dni-v-gruzii-uzhestochaetsya-296205478.html

Контроль за вырубкой елок в предновогодние дни в Грузии ужесточается

Контроль за вырубкой елок в предновогодние дни в Грузии ужесточается

Sputnik Грузия

Если ущерб, причиненный окружающей среде, превысит 3 тысячи лари, наказанием будет лишение свободы на срок от 5 до 7 лет 16.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-16T11:58+0400

2025-12-16T11:58+0400

2025-12-16T12:35+0400

общество

грузия

новости

тбилиси

новогодняя елка

новый год

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/18/262327598_0:3:1193:674_1920x0_80_0_0_84c7fa77bea92b8bb1157350651f6bae.jpg

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства в преддверии новогодних праздников усиливает контроль за вырубкой и транспортировкой хвойных деревьев, говорится в заявлении, распространенном ведомством. Штраф за незаконную вырубку, транспортировку и нарушение правил продажи хвойных деревьев установлен в размере 2 тысяч лари за первое нарушение, а в случае повторного нарушения налагается уголовная ответственность. При этом будет рассчитан ущерб, причиненный окружающей среде. Если сумма ущерба превысит 1 тысячу лари, против лица будет возбуждено уголовное дело с наказанием штрафом или лишением свободы на срок от года до трех лет. Если ущерб, причиненный окружающей среде, превысит 3 тысячи лари, наказанием будет лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. За каждое выявленное нарушение будут применяться предусмотренные законом санкции. Торговля хвойными деревьями считается законной при наличии соответствующего документа, подтверждающего происхождение и право собственности на растение. Если хвойное растение получено с частного земельного участка или из питомника, где растения выращиваются искусственно, для транспортировки требуется свидетельство о происхождении, выдаваемое мэрией местного муниципалитета. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, тбилиси, новогодняя елка, новый год