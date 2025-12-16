https://sputnik-georgia.ru/20251216/moskva-nastroena-na-normalizatsiyu-otnosheniy-s-tbilisi---mid-296219384.html

Москва настроена на нормализацию отношений с Тбилиси – МИД

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Москва серьезно настроена на нормализацию отношений с Грузией при условии, что та не станет "разменной монетой" в играх против России, сообщил РИА Новости директор Четвертого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин."Россия всерьез настроена на нормализацию отношений с Грузией. Главное, чтобы Грузия не становилась "разменной монетой" в антироссийских играх", – сказал он.Как отметил дипломат, Москва стремится "к стабильным отношениям с Тбилиси". "Тбилиси демонстрирует здоровый прагматизм, тенденцию к многовекторности во внешних делах", – добавил он.В частности, напомнил Калугин, Грузия не стала вступать в антироссийскую санкционную коалицию, отвергла навязываемый ей извне безрассудный сценарий открытия "второго фронта" против России."Благодаря этому за последние несколько лет мы немалого достигли в экономике. У нас нет дипотношений, но есть активные связи, которые приносят осязаемую выгоду", – заключил дипломат.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

