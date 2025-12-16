Новые риски для Грузии: мнения экспертов – фото

"То, что заставляет нас делать Запад, для него приемлемо. Да, пускай, мы вас не трогаем. Но и вы не трогайте нас. У нас больше история, чем у вас, более древний язык. Если вы наш партнер, то дайте нам самим решить, нравится мне это или нет. И если мне это не нравится, не ведите себя как террористы, угрожая что-то сделать", – заявила Байя Амашукели.