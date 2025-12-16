Новые риски для Грузии: мнения экспертов – фото
Круглый стол газеты "Свободная Грузия" на тему "Борьба Грузии с внешним вмешательством" состоялся в Тбилиси.
На встречу участников круглого стола – экспертов и политологов, пригласил главный редактор газеты "Свободная Грузия" Тато Ласхишвили.
В течение нескольких часов участники встречи обсуждали проблемы, риски и вызовы, стоящие сегодня перед Грузией.
Доктор политических наук Тамар Кикнадзе отмечает – вмешательство в дела Грузии началось давным-давно, еще когда стране пообещали вступление в НАТО и ЕС:
"Никто не примет вас в НАТО или ЕС. Это всего лишь пряник, который вам подкинули, чтобы вы ничего не изменили в своей политике. Единственная функция, которую они вам дали, – это раздражать Россию. А когда субъекту дают деструктивную функцию, если он вовремя не придет в себя, это закончится очень плохо. И Украина – очень яркий тому пример", – считает Тамар Кикнадзе.
О кризисе либеральной идеологии заявил на встрече основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе:
"Она (либеральная идеология) говорила, что факты не имеют смысла, содержание не имеет смысла, контекст не имеет смысла – все не имеет смысла. Главное – чтобы у вас все было хорошо, а наши ценности были правильными. Но кризис именно из-за этого. Выяснилось, что факты более важны, чем восприятие", – отметил Сихарулидзе.
Профессор, доктор философских наук, журналист Валерий Кварацхелия на встрече отметил, что ранее США и страны Запада активно навязывали Грузии свою идеологию и приоритеты внешней политики.
"Никто на Западе никогда не думал о том, что мы станем членом НАТО или даже членом Европейского союза. Но нам говорили, что двери открыты. Зачем они нам лгали? Они хотели, чтобы мы не смотрели в другом направлении, чтобы мы были отрезаны и изолированы от России. На самом деле это был американский сценарий: если мы потеряем территории, с Россией у Грузии начнется вечная вражда, а к Западу она после этого будет привязана навсегда", – отметил Кварацхелия.
"Но теперь в Грузии начался процесс исламизации. Это связано не только с печально известными арабскими инвестициями. Нам не нужно далеко ходить – достаточно выйти на улицу и увидеть, как все обстоит", – добавил эксперт.
Но внешнее вмешательство может быть и не таким явным. Член попечительского совета Общественного вещателя Грузии Бондо Мдзинарашвили обратил внимание на другой факт: из страны вывозят талантливых людей.
"Люди – это завтрашняя Грузия. Завтра они должны взять на себя лидерство в Грузии, иначе его возьмет на себя умный враг или глупый любитель, который будет делать полезную работу для врага. А это действительно превратит страну в своего рода служебное пространство для различных международных игроков", – объясняет эксперт.
Сейчас Грузия сталкивается с проблемой построения сильного грузинского государства, которое должно быть основано на определенной идее, считает Мдзинарашвили. "Раньше существовала одна национальная идея – независимость страны. Но какая национальная идея у Грузии в течение последних 35 лет? Какая идея объединяет нас, после того как Грузия стала независимой?" – задается вопросом он.
"В последнее время я от многих людей своего поколения слышала что-то вроде "ну что такого, подумаешь, однополые браки, вся Грузия, что ли, станет такой?" – рассказала публицист, директор дома-музея Смирновых Байя Амашукели.
Амашукели вспомнила, как бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европа – это сад, а мир вокруг нее – джунгли: "Они считают нас дикарями, смотрят на нас, как на диких. Спасибо большое. Я лучше буду таким дикарем со своей историей, своими традициями и такой культурой. Я думаю, они нападают именно потому, что мы – нечто большее. Они видят, что мы – нечто большее, и им не нужна нация с такой культурой в какой-то одной непонятной точке", – сказала Амашукели.
"То, что заставляет нас делать Запад, для него приемлемо. Да, пускай, мы вас не трогаем. Но и вы не трогайте нас. У нас больше история, чем у вас, более древний язык. Если вы наш партнер, то дайте нам самим решить, нравится мне это или нет. И если мне это не нравится, не ведите себя как террористы, угрожая что-то сделать", – заявила Байя Амашукели.
