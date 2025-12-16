https://sputnik-georgia.ru/20251216/petre-mamradze--ob-aktsiyakh-na-rustaveli-i-reaktsii-vlastey-296230497.html
Петре Мамрадзе об акциях на Руставели и реакции властей
Петре Мамрадзе об акциях на Руставели и реакции властей
В чем разница между массовыми спонтанными демонстрациями и действиями небольших групп, которые намеренно перекрывают движение в центре Тбилиси
По его словам, подобные акции провоцируют конфликты с горожанами и не являются формой политической активности.При этом Мамрадзе положительно оценивает сдержанную и поэтапную реакцию властей, отмечая, что именно такая тактика позволяет сохранить порядок и избежать эскалации.
16:28 16.12.2025 (обновлено: 17:28 16.12.2025)
В чем разница между массовыми спонтанными демонстрациями и действиями небольших групп, которые намеренно перекрывают движение в центре Тбилиси – на этот вопрос ответил политолог Петре Мамрадзе в ходе онлайн-пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
По его словам, подобные акции провоцируют конфликты с горожанами и не являются формой политической активности.
При этом Мамрадзе положительно оценивает сдержанную и поэтапную реакцию властей, отмечая, что именно такая тактика позволяет сохранить порядок и избежать эскалации.