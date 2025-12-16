https://sputnik-georgia.ru/20251216/petre-mamradze--ob-aktsiyakh-na-rustaveli-i-reaktsii-vlastey-296230497.html

Петре Мамрадзе об акциях на Руставели и реакции властей

Петре Мамрадзе об акциях на Руставели и реакции властей

Sputnik Грузия

В чем разница между массовыми спонтанными демонстрациями и действиями небольших групп, которые намеренно перекрывают движение в центре Тбилиси – на этот вопрос... 16.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-16T16:28+0400

2025-12-16T16:28+0400

2025-12-16T17:28+0400

пресс-центр sputnik грузия

пресс-центр

грузия

политика

тбилиси

петр мамрадзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/10/296230172_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_476c95b086f1b845ee1bb05262c8dec1.jpg

По его словам, подобные акции провоцируют конфликты с горожанами и не являются формой политической активности.При этом Мамрадзе положительно оценивает сдержанную и поэтапную реакцию властей, отмечая, что именно такая тактика позволяет сохранить порядок и избежать эскалации.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

пресс-центр, грузия, политика, тбилиси, петр мамрадзе, видео