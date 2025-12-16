https://sputnik-georgia.ru/20251216/petre-mamradze-pochemu-ulichnye-aktsii-perestali-byt-politikoy-296231886.html

Петре Мамрадзе: почему уличные акции перестали быть политикой?

Петре Мамрадзе: почему уличные акции перестали быть политикой?

Происходящее в стране является не кризисом демократии, а проверкой на устойчивость государственного управления, считает эксперт

Грузинский политолог Петре Мамрадзе в ходе онлайн-пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия дал развернутую оценку уличным протестам, внешнеполитическому давлению и действиям властей. Протесты и закон: где проходит граница По словам Мамрадзе, спонтанные массовые демонстрации – обычная практика для любой демократической страны. Когда людей настолько много, что они физически не помещаются на тротуарах, полиция обязана сопровождать колонны, временно перекрывать движение и перенаправлять транспорт, чтобы избежать конфликтов и хаоса. Совсем иной характер, по его оценке, носят акции, в которых участвуют десятки человек. Политолог обращает внимание: такие группы способны без труда проводить пикеты на тротуарах или у зданий госучреждений, однако намеренно выходят на проезжую часть и блокируют движение. Это, по его словам, неизбежно провоцирует агрессию со стороны водителей и пассажиров, останавливает общественный транспорт и создает напряженность в городе. Почему это не политическая активность? Мамрадзе подчеркивает, что подобные действия он не считает формой политической борьбы. Напротив, речь идет о сознательном нарушении общественного порядка, которое в любой западной стране привело бы к немедленному вмешательству полиции, штрафам и уголовной ответственности. В этом контексте он называет происходящее не протестом, а хулиганством. При этом политолог указывает на парадокс: действия, которые в Европе и США жестко пресекаются, в случае Грузии зачастую подаются как "борьба за демократию". Двойные стандарты и "политические задержания" Отдельное внимание Мамрадзе уделяет реакции западных структур. Он отмечает, что задержания участников незаконных акций почти автоматически интерпретируются за рубежом как политические репрессии, без попытки разобраться в конкретных обстоятельствах. По его словам, для некоторых активистов само задержание становится целью – способом привлечь внимание международных институтов, СМИ и правозащитных организаций. Политолог также напоминает, что в Германии и Франции действуют куда более жесткие законы в сфере публичных акций, свободы слова и ответственности за оскорбления, однако к этим мерам со стороны Запада претензий не возникает. Оценка действий властей Мамрадзе положительно оценивает реакцию грузинских властей на происходящее. По его мнению, МВД и правительство действуют сдержанно и поэтапно, избегая резких шагов и давая обществу возможность самостоятельно увидеть разницу между гражданским протестом и провокацией. Такая тактика, считает он, позволяет сохранять общественный порядок, не скатываясь к силовым сценариям. Итог года: мир и устойчивость Подводя итоги 2025 года, Петре Мамрадзе не выделяет одного конкретного события, называя главным достижением сохранение мира, политической стабильности и экономического роста. Он подчеркивает, что власти, несмотря на провокации и давление, не поддались на эскалацию, выбрав курс на укрепление суверенитета и постепенные, выверенные решения. По его словам, именно эта линия стала ключевым фактором устойчивости страны в уходящем году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

