Петре Мамрадзе: почему уличные акции перестали быть политикой?
Происходящее в стране является не кризисом демократии, а проверкой на устойчивость государственного управления, считает эксперт 16.12.2025
Происходящее в стране является не кризисом демократии, а проверкой на устойчивость государственного управления, считает эксперт
Грузинский политолог Петре Мамрадзе в ходе онлайн-пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия дал развернутую оценку уличным протестам, внешнеполитическому давлению и действиям властей.
Протесты и закон: где проходит граница
По словам Мамрадзе, спонтанные массовые демонстрации – обычная практика для любой демократической страны. Когда людей настолько много, что они физически не помещаются на тротуарах, полиция обязана сопровождать колонны, временно перекрывать движение и перенаправлять транспорт, чтобы избежать конфликтов и хаоса.
Совсем иной характер, по его оценке, носят акции, в которых участвуют десятки человек. Политолог обращает внимание: такие группы способны без труда проводить пикеты на тротуарах или у зданий госучреждений, однако намеренно выходят на проезжую часть и блокируют движение. Это, по его словам, неизбежно провоцирует агрессию со стороны водителей и пассажиров, останавливает общественный транспорт и создает напряженность в городе.
Почему это не политическая активность?
Мамрадзе подчеркивает, что подобные действия он не считает формой политической борьбы. Напротив, речь идет о сознательном нарушении общественного порядка, которое в любой западной стране привело бы к немедленному вмешательству полиции, штрафам и уголовной ответственности. В этом контексте он называет происходящее не протестом, а хулиганством.
При этом политолог указывает на парадокс: действия, которые в Европе и США жестко пресекаются, в случае Грузии зачастую подаются как "борьба за демократию".
Двойные стандарты и "политические задержания"
Отдельное внимание Мамрадзе уделяет реакции западных структур. Он отмечает, что задержания участников незаконных акций почти автоматически интерпретируются за рубежом как политические репрессии, без попытки разобраться в конкретных обстоятельствах.
По его словам, для некоторых активистов само задержание становится целью – способом привлечь внимание международных институтов, СМИ и правозащитных организаций.
Политолог также напоминает, что в Германии и Франции действуют куда более жесткие законы в сфере публичных акций, свободы слова и ответственности за оскорбления, однако к этим мерам со стороны Запада претензий не возникает.
Мамрадзе положительно оценивает реакцию грузинских властей на происходящее. По его мнению, МВД и правительство действуют сдержанно и поэтапно, избегая резких шагов и давая обществу возможность самостоятельно увидеть разницу между гражданским протестом и провокацией. Такая тактика, считает он, позволяет сохранять общественный порядок, не скатываясь к силовым сценариям.
Итог года: мир и устойчивость
Подводя итоги 2025 года, Петре Мамрадзе не выделяет одного конкретного события, называя главным достижением сохранение мира, политической стабильности и экономического роста. Он подчеркивает, что власти, несмотря на провокации и давление, не поддались на эскалацию, выбрав курс на укрепление суверенитета и постепенные, выверенные решения.
По его словам, именно эта линия стала ключевым фактором устойчивости страны в уходящем году.