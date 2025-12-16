https://sputnik-georgia.ru/20251216/posly-vruchili-prezidentu-veritelnye-gramoty-296229899.html
Послы вручили президенту верительные грамоты
Послы вручили президенту верительные грамоты
Sputnik Грузия
Кавелашвили, в свою очередь, пожелал дипломатам успехов в их дальнейшей деятельности 16.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-16T18:08+0400
2025-12-16T18:08+0400
2025-12-16T18:08+0400
новости
грузия
исландия
бразилия
катар
михаил кавелашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/10/296228987_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_96cd450493fa45053f6a0d5f1982dd8c.jpg
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили получил верительные грамоты от послов шести стран, сообщили в администрации главы государства. Президенту вручили верительные грамоты послы Исландии, Бразилии, Катара, Кувейта, Панамы и Алжира. После официальной церемонии вручения верительных грамот Кавелашвили пожелал послам успехов в их дальнейшей деятельности. В мероприятии также приняли участие глава администрации президента Кетеван Квиникидзе и замминистра иностранных дел Александр Хвтисиашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
исландия
бразилия
катар
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/10/296228987_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_0e66930b463f9a96688e40cd01c83b98.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, исландия, бразилия, катар, михаил кавелашвили
новости, грузия, исландия, бразилия, катар, михаил кавелашвили
Послы вручили президенту верительные грамоты
Кавелашвили, в свою очередь, пожелал дипломатам успехов в их дальнейшей деятельности
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили получил верительные грамоты от послов шести стран, сообщили в администрации главы государства.
Президенту вручили верительные грамоты послы Исландии, Бразилии, Катара, Кувейта, Панамы и Алжира.
После официальной церемонии вручения верительных грамот Кавелашвили пожелал послам успехов в их дальнейшей деятельности.
В мероприятии также приняли участие глава администрации президента Кетеван Квиникидзе и замминистра иностранных дел Александр Хвтисиашвили.