Послы вручили президенту верительные грамоты

Послы вручили президенту верительные грамоты

Sputnik Грузия

16.12.2025

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили получил верительные грамоты от послов шести стран, сообщили в администрации главы государства. Президенту вручили верительные грамоты послы Исландии, Бразилии, Катара, Кувейта, Панамы и Алжира. После официальной церемонии вручения верительных грамот Кавелашвили пожелал послам успехов в их дальнейшей деятельности. В мероприятии также приняли участие глава администрации президента Кетеван Квиникидзе и замминистра иностранных дел Александр Хвтисиашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

