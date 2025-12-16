https://sputnik-georgia.ru/20251216/rossiya-budet-vsegda-protiv-razmescheniya-voysk-nato-na-ukraine---mid-296231482.html
Россия будет всегда против размещения войск НАТО на Украине – МИД
Sputnik Грузия
Российская сторона выступает также категорически против размещения на украинской территории военных, так называемой "коалиции желающих" 16.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-16T17:35+0400
2025-12-16T17:35+0400
2025-12-16T18:42+0400
россия
политика
в мире
украина
сша
киев
джаред кушнер
владимир зеленский
нато
мид россии
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
сша
киев
россия, политика, в мире, украина, сша, киев, джаред кушнер, владимир зеленский, нато, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
Россия будет всегда против размещения войск НАТО на Украине – МИД
17:35 16.12.2025 (обновлено: 18:42 16.12.2025)
Российская сторона выступает также категорически против размещения на украинской территории военных, так называемой "коалиции желающих"
ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Россия никогда и ни при каких условиях не согласится на размещение войск НАТО на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что российская сторона пока не обладает информацией, чем закончились переговоры между Вашингтоном и Киевом. По словам Рябкова, Россия ожидает итогов переговорного процесса, но не испытывает никаких предубеждений.
При этом Рябков подчеркнул, что Россия "совершенно точно" не согласится на размещение войск Североатлантического альянса на территории Украины.
"Мы не знаем, чем закончились переговоры последних дней между администрацией США и переговорщиками из Киева. (…) и мы без предубеждений, открыто подходим к тому, какие решения могли быть там достигнуты. Но мы совершенно точно никогда не подпишемся, не согласимся на любое размещение и присутствие войск НАТО на украинской территории", – сказал Рябков в эфире телеканала FBC News.
Замглавы российского МИД подчеркнул, что РФ не даст своего согласия на размещение на Украине в том числе военнослужащих, так называемой коалиции желающих.
"Нет, нет, нет. Коалиция желающих – это то же самое (что и НАТО – Sputnik). А может и даже хуже, потому что такое решение может быть реализовано даже без стандартных для таких случаев процедур НАТО", – добавил замминистра.
14 декабря в Берлине прошли переговоры между делегацией США и киевскими переговорщиками. Предметом обсуждений стало урегулирование украинского конфликта. На встрече присутствовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и Владимир Зеленский. После пятичасовых переговоров Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе.