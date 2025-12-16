https://sputnik-georgia.ru/20251216/rossiya-budet-vsegda-protiv-razmescheniya-voysk-nato-na-ukraine---mid-296231482.html

Россия будет всегда против размещения войск НАТО на Украине – МИД

Россия будет всегда против размещения войск НАТО на Украине – МИД

Российская сторона выступает также категорически против размещения на украинской территории военных, так называемой "коалиции желающих" 16.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Россия никогда и ни при каких условиях не согласится на размещение войск НАТО на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.Он отметил, что российская сторона пока не обладает информацией, чем закончились переговоры между Вашингтоном и Киевом. По словам Рябкова, Россия ожидает итогов переговорного процесса, но не испытывает никаких предубеждений.При этом Рябков подчеркнул, что Россия "совершенно точно" не согласится на размещение войск Североатлантического альянса на территории Украины.Замглавы российского МИД подчеркнул, что РФ не даст своего согласия на размещение на Украине в том числе военнослужащих, так называемой коалиции желающих."Нет, нет, нет. Коалиция желающих – это то же самое (что и НАТО – Sputnik). А может и даже хуже, потому что такое решение может быть реализовано даже без стандартных для таких случаев процедур НАТО", – добавил замминистра.14 декабря в Берлине прошли переговоры между делегацией США и киевскими переговорщиками. Предметом обсуждений стало урегулирование украинского конфликта. На встрече присутствовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и Владимир Зеленский. После пятичасовых переговоров Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

