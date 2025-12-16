https://sputnik-georgia.ru/20251216/rossiya-vystupaet-za-mirnoe-buduschee-dlya-evropy-296231637.html
Россия выступает за мирное будущее для Европы
Россия выступает за мирное будущее для Европы
По словам пресс-секретаря президента РФ, позиция российской стороны по урегулированию украинского конфликта остается понятной и последовательной
2025-12-16T18:35+0400
2025-12-16T18:35+0400
2025-12-16T18:46+0400
ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Россия хочет прекратить военные действия на Украине, достичь своих целей и гарантировать мир в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.При этом он подчеркнул, что российская сторона нацелена на долгосрочное урегулирование конфликта, а не временную передышку, которая даст Украине возможность подготовиться к продолжению войны.Песков также отметил, что позиция России по мирному разрешению украинского конфликта давно известна. Она остается такой же прозрачной и последовательной."Наша позиция хорошо известна, она последовательна, она прозрачна, и она понятна американцам. И, в целом, она понятна и украинцам – мы в этом убеждены", – сказал Песков.В Кремле неоднократно заявляли, что принятие решений по урегулированию конфликта должно предусматривать долгосрочный мир, а не временную передышку, которая позволит странам ЕС продолжить накачивать Украину вооружением и финансами для ведения военных действий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
18:35 16.12.2025 (обновлено: 18:46 16.12.2025)
"Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее. Вот что мы хотим", – сказал Песков журналистам.
