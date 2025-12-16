https://sputnik-georgia.ru/20251216/rossiya-vystupaet-za-mirnoe-buduschee-dlya-evropy-296231637.html

Россия выступает за мирное будущее для Европы

По словам пресс-секретаря президента РФ, позиция российской стороны по урегулированию украинского конфликта остается понятной и последовательной 16.12.2025

ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Россия хочет прекратить военные действия на Украине, достичь своих целей и гарантировать мир в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.При этом он подчеркнул, что российская сторона нацелена на долгосрочное урегулирование конфликта, а не временную передышку, которая даст Украине возможность подготовиться к продолжению войны.Песков также отметил, что позиция России по мирному разрешению украинского конфликта давно известна. Она остается такой же прозрачной и последовательной."Наша позиция хорошо известна, она последовательна, она прозрачна, и она понятна американцам. И, в целом, она понятна и украинцам – мы в этом убеждены", – сказал Песков.В Кремле неоднократно заявляли, что принятие решений по урегулированию конфликта должно предусматривать долгосрочный мир, а не временную передышку, которая позволит странам ЕС продолжить накачивать Украину вооружением и финансами для ведения военных действий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

