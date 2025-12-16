https://sputnik-georgia.ru/20251216/s-1-yanvarya-strakhovka-dlya-turistov-v-gruzii-budet-obyazatelna--argumenty-za-296231017.html
С 1 января страховка для туристов в Грузии будет обязательна – аргументы "за"
Sputnik Грузия
Закон об обязательном страховании туристов был принят в 2023 году, однако вступление в силу нормы откладывалось несколько раз 16.12.2025, Sputnik Грузия
Новости
С 1 января страховка для туристов в Грузии будет обязательна – аргументы "за"
20:02 16.12.2025 (обновлено: 20:44 16.12.2025)
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. С 1 января 2026 года въезжающие в Грузию туристы должны будут в обязательном порядке иметь туристическую страховку.
Какие именно страховки потребуются для въезда в Грузию, правительство определит до конца года, однако представители сферы здравоохранения уже говорят о ее положительном эффекте.
"Медучреждения часто сталкиваются с проблемой, когда неотложная помощь необходима тем иностранным гражданам, у которых нет ни страховки, ни возможности ее оплатить", – заявила глава наблюдательного совета "Ассоциации здравоохранения" Майя Махарашвили.
По ее словам, клиники по закону обязаны оказывать неотложную помощь всем обратившимся, вне зависимости от их платежеспособности и гражданства, при этом у больниц нет возможности заставить пациентов платить.
"Есть такие случаи, когда речь идет о политравмах, лечение которых может обойтись до 50 тысяч лари. И в таких случаях клиника не может получить свои деньги и терпит ущерб", – сказала Махарашвили.
Она пояснила, что после введения обязательной страховки такие расходы будут покрываться страховой компанией.
Между тем, правительство Грузии пока не утвердило единых правил оформления въезда в Грузию по туристической страховке и минимальных требований к таким страховкам.
Закон об обязательном страховании туристов был принят в 2023 году, однако вступление в силу этой нормы откладывалось несколько раз.