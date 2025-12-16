https://sputnik-georgia.ru/20251216/s-1-yanvarya-strakhovka-dlya-turistov-v-gruzii-budet-obyazatelna--argumenty-za-296231017.html

С 1 января страховка для туристов в Грузии будет обязательна – аргументы "за"

С 1 января страховка для туристов в Грузии будет обязательна – аргументы "за"

16.12.2025

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. С 1 января 2026 года въезжающие в Грузию туристы должны будут в обязательном порядке иметь туристическую страховку. Какие именно страховки потребуются для въезда в Грузию, правительство определит до конца года, однако представители сферы здравоохранения уже говорят о ее положительном эффекте. По ее словам, клиники по закону обязаны оказывать неотложную помощь всем обратившимся, вне зависимости от их платежеспособности и гражданства, при этом у больниц нет возможности заставить пациентов платить. "Есть такие случаи, когда речь идет о политравмах, лечение которых может обойтись до 50 тысяч лари. И в таких случаях клиника не может получить свои деньги и терпит ущерб", – сказала Махарашвили. Она пояснила, что после введения обязательной страховки такие расходы будут покрываться страховой компанией. Между тем, правительство Грузии пока не утвердило единых правил оформления въезда в Грузию по туристической страховке и минимальных требований к таким страховкам.Закон об обязательном страховании туристов был принят в 2023 году, однако вступление в силу этой нормы откладывалось несколько раз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

