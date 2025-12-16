https://sputnik-georgia.ru/20251216/skolko-deneg-pereveli-migranty-v-gruziyu--novaya-statistika-296216853.html

Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика

Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика

16.12.2025

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-ноябрь 2025 года вырос на 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 308,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-ноябре 2025 года из России перечислено 424,2 миллиона долларов – 12,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 17,9% меньше, чем за тот же период 2024 года.Перечисления из России в ноябре вырослиДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в ноябре 2025 года выросли на 11,9% по сравнению с ноябрем 2024 года и составили 298,4 миллиона долларов.В ноябре 2025 года из России перечислено 38,5 миллиона долларов – 12,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 29,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ ноябре из Грузии за границу перевели 36,8 миллиона долларов – на 10,3% больше, чем за тот же месяц 2024 года.За 11 месяцев 2025 года из Грузии за границу перевели 379,4 миллиона долларов – на 10,5% больше, чем за тот же период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

