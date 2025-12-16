https://sputnik-georgia.ru/20251216/skolko-deneg-pereveli-migranty-v-gruziyu--novaya-statistika-296216853.html
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
16.12.2025
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-ноябрь 2025 года вырос на 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 308,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-ноябре 2025 года из России перечислено 424,2 миллиона долларов – 12,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 17,9% меньше, чем за тот же период 2024 года.Перечисления из России в ноябре вырослиДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в ноябре 2025 года выросли на 11,9% по сравнению с ноябрем 2024 года и составили 298,4 миллиона долларов.В ноябре 2025 года из России перечислено 38,5 миллиона долларов – 12,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 29,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ ноябре из Грузии за границу перевели 36,8 миллиона долларов – на 10,3% больше, чем за тот же месяц 2024 года.За 11 месяцев 2025 года из Грузии за границу перевели 379,4 миллиона долларов – на 10,5% больше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за январь-ноябрь 2025 года лидером являются США
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-ноябрь 2025 года вырос на 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 308,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-ноябрь 2025 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
618,6
19,7
Италия
562,4
9,2
Россия
424,2
-17,9
Германия
288,7
18,4
Греция
266,0
11,4
В январе-ноябре 2025 года из России перечислено 424,2 миллиона долларов – 12,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 17,9% меньше, чем за тот же период 2024 года.
Перечисления из России в ноябре выросли
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в ноябре 2025 года выросли на 11,9% по сравнению с ноябрем 2024 года и составили 298,4 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за ноябрь 2025 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
57,8
15,6
Италия
50,3
11,4
Россия
38,5
29,3
Германия
27,5
15,7
Греция
24,7
15,0
В ноябре 2025 года из России перечислено 38,5 миллиона долларов – 12,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 29,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В ноябре из Грузии за границу перевели 36,8 миллиона долларов – на 10,3% больше, чем за тот же месяц 2024 года.
За 11 месяцев 2025 года из Грузии за границу перевели 379,4 миллиона долларов – на 10,5% больше, чем за тот же период прошлого года.