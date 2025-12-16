https://sputnik-georgia.ru/20251216/v-gruzii-uprazdnyayut-vosstanovlenie-prav-do-istecheniya-sroka-lisheniya-296227483.html
В Грузии упраздняют восстановление прав до истечения срока лишения
В Грузии упраздняют восстановление прав до истечения срока лишения
16.12.2025
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Парламент Грузии до конца недели планирует утвердить норму об упразднении возможности восстановить права на вождение автомобиля досрочно. Соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений, представленные МВД Грузии, уже рассматривают парламентские комитеты. Восстановить права с 1 февраля 2026 года невозможно будет для лиц, лишенных прав по причине алкогольного опьянения, оставления места ДТП, а также покупки/употребления небольшого количества наркотиков.В настоящее время в Грузии восстановить права возможно при сдаче повторного экзамена на права, если лишение не является бессрочным. Согласно законопроекту, нарушившие в указанных выше категориях административных правонарушений до 10 декабря, смогут восстановить права с 1 января до 1 февраля в случае повторной сдачи экзаменов.На сегодняшний день права приостановлены у 35 445 водителей в Грузии, среди которых 18 310 – за вождение в пьяном состоянии, а 11 389 – за неуплату штрафов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
В Грузии упраздняют восстановление прав до истечения срока лишения
16:06 16.12.2025 (обновлено: 16:08 16.12.2025)
Восстановить права с 1 февраля 2026 года невозможно будет для лиц, лишенных прав по причине алкогольного опьянения, оставления места ДТП, а также покупки/употребления небольшого количества наркотиков
