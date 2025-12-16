https://sputnik-georgia.ru/20251216/v-gruzii-uzhestochayut-nakazaniya-za-souchastie-podrostkov-v-prestupleniyakh-296233467.html

В Грузии ужесточают наказания за соучастие подростков в преступлениях

В Грузии ужесточают наказания за соучастие подростков в преступлениях

Sputnik Грузия

При избрании срока наказания при всех преступлениях, если в преступлении также участвовал подросток от 14 лет, к минимальному сроку наказания взрослого... 16.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-16T23:15+0400

2025-12-16T23:15+0400

2025-12-16T23:24+0400

грузия

новости

общество

подростки

преступность в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260366806_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_10496fcd5d0c5e7d9061c88331aee77f.jpg

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Соучастие или вовлечение подростков в совершение преступления станет новым отягчающим обстоятельством для совершеннолетних преступников, соответствующие поправки вносятся в Уголовный кодекс Грузии. Согласно поправкам, при избрании срока наказания при всех преступлениях, если в преступлении также участвовал подросток от 14 лет, к минимальному сроку наказания взрослого добавится один год. Если же речь идет о соучастии или вовлечении ребенка младше 14 лет, минимальный срок наказания взрослых преступников будет составлять не менее 2/3 от максимального срока за конкретное преступление. Как поясняют авторы законопроекта, новая норма поможет избежать использования несовершеннолетних в преступлениях с целью ухода от ответственности. Законодатели отмечают, что в уголовной практике часты случаи, когда за преступлениями детей стоит взрослый, и такая мера поможет установить соответствующее наказание за привлечение несовершеннолетних к преступлению, в особенности детей, не достигших возраста уголовной ответственности – 14 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, подростки, преступность в грузии