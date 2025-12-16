https://sputnik-georgia.ru/20251216/v-gruzii-uzhestochayut-nakazaniya-za-souchastie-podrostkov-v-prestupleniyakh-296233467.html
В Грузии ужесточают наказания за соучастие подростков в преступлениях
2025-12-16T23:15+0400
2025-12-16T23:15+0400
2025-12-16T23:24+0400
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Соучастие или вовлечение подростков в совершение преступления станет новым отягчающим обстоятельством для совершеннолетних преступников, соответствующие поправки вносятся в Уголовный кодекс Грузии. Согласно поправкам, при избрании срока наказания при всех преступлениях, если в преступлении также участвовал подросток от 14 лет, к минимальному сроку наказания взрослого добавится один год. Если же речь идет о соучастии или вовлечении ребенка младше 14 лет, минимальный срок наказания взрослых преступников будет составлять не менее 2/3 от максимального срока за конкретное преступление. Как поясняют авторы законопроекта, новая норма поможет избежать использования несовершеннолетних в преступлениях с целью ухода от ответственности. Законодатели отмечают, что в уголовной практике часты случаи, когда за преступлениями детей стоит взрослый, и такая мера поможет установить соответствующее наказание за привлечение несовершеннолетних к преступлению, в особенности детей, не достигших возраста уголовной ответственности – 14 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
В Грузии ужесточают наказания за соучастие подростков в преступлениях
23:15 16.12.2025 (обновлено: 23:24 16.12.2025)
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Соучастие или вовлечение подростков в совершение преступления станет новым отягчающим обстоятельством для совершеннолетних преступников, соответствующие поправки вносятся в Уголовный кодекс Грузии.
Согласно поправкам, при избрании срока наказания при всех преступлениях, если в преступлении также участвовал подросток от 14 лет, к минимальному сроку наказания взрослого добавится один год.
Если же речь идет о соучастии или вовлечении ребенка младше 14 лет, минимальный срок наказания взрослых преступников будет составлять не менее 2/3 от максимального срока за конкретное преступление.
Таким образом, при участии подростков, к примеру, в воровстве, срок наказания для их взрослых соучастников составит не 3 года лишения свободы, а 4. В случае же если речь идет о соучастии ребенка до 14 лет – минимальный срок наказания в этом конкретном случае вырастет до 6 лет.
Как поясняют авторы законопроекта, новая норма поможет избежать использования несовершеннолетних в преступлениях с целью ухода от ответственности.
Законодатели отмечают, что в уголовной практике часты случаи, когда за преступлениями детей стоит взрослый, и такая мера поможет установить соответствующее наказание за привлечение несовершеннолетних к преступлению, в особенности детей, не достигших возраста уголовной ответственности – 14 лет.