Дрифт у мемориала Дидгори на востоке Грузии закончился штрафами для четверых

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Полиция привлекла к административной ответственности и оштрафовала четырех человек, которые устроили дрифт у мемориала Дидгори в районе Тетрицкаро. По данным ведомства, поводом для начала административного производства стали видеоматериалы, распространенные в социальных сетях, на которых фиксировались умышленные скольжения автомобиля и круговые заносы, так называемый дрифт. В ходе проверки правоохранители установили, что молодые люди в разное время проводили дрифт на территории, прилегающей к мемориалу. Самому младшему из них 18 лет, а старшему – 23 года. Все четверо были привлечены к административной ответственности и оштрафованы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Грузии. Дрифт в Грузии официально запрещен: в 2022 году вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые на законодательном уровне запрещают дрифт и предусматривают за него штрафы. Дрифт – техника прохождения поворотов или движение по кругу с использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории. Карается штрафом в размере 300 лари (около 110 долларов). А вот дрифт, повлекший причинение ущерба, уже влечет за собой штраф в размере 500 лари (порядка 185 долларов). При этом, в случае фиксирования нарушения патрульной полицией, с нарушителей еще и спишут баллы с водительских прав. В Грузии действует система баллов – на водительские права в начале года начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении лимита баллов автомобилист лишается прав. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

