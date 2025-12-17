https://sputnik-georgia.ru/20251217/gruziya-i-azerbaydzhan-obsudili-uglublenie-sotrudnichestva-pravookhranitelnykh-organov-296236611.html

Грузия и Азербайджан обсудили углубление сотрудничества правоохранительных органов

17.12.2025

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Партнерство между Грузией и Азербайджаном в области правоохранительной деятельности и перспективы его углубления обсудили на встрече в Баку заместитель министра внутренних дел Грузии Георгий Сахокия и глава МВД Азербайджана Вилаят Эйвазов, сообщили в пресс-службе ведомства. Особое внимание на встрече было уделено важности Соглашения о сотрудничестве между МВД Грузии и Азербайджана, подписанного 21 ноября этого года. В ходе беседы также были затронуты вопросы сотрудничества между правоохранительными органами двух стран, укрепления Института полицейских атташе, а также обозначены приоритетные направления сотрудничества между полицейскими учебными заведениями двух стран. Стороны обсудили обмен передовым опытом и вопросы организации совместных учебных курсов между полицейскими академиями. В завершение встречи Сахокия поблагодарил главу МВД Азербайджана за гостеприимство и плодотворное сотрудничество. Кроме того, заместитель министра внутренних дел посетил Аллею Чести и Аллею мучеников, где отдал дань памяти третьему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву и героям Азербайджана. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

