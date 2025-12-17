https://sputnik-georgia.ru/20251217/gruziya-i-azerbaydzhan-obsudili-uglublenie-sotrudnichestva-pravookhranitelnykh-organov-296236611.html
Грузия и Азербайджан обсудили углубление сотрудничества правоохранительных органов
Грузия и Азербайджан обсудили углубление сотрудничества правоохранительных органов
Sputnik Грузия
Стороны обсудили обмен передовым опытом и вопросы организации совместных учебных курсов между полицейскими академиями 17.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-17T13:53+0400
2025-12-17T13:53+0400
2025-12-17T13:53+0400
политика
грузия
новости
азербайджан
тбилиси
баку
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/11/296236444_0:31:1600:931_1920x0_80_0_0_9565f153138c0049797bca6d653b0af3.jpg
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Партнерство между Грузией и Азербайджаном в области правоохранительной деятельности и перспективы его углубления обсудили на встрече в Баку заместитель министра внутренних дел Грузии Георгий Сахокия и глава МВД Азербайджана Вилаят Эйвазов, сообщили в пресс-службе ведомства. Особое внимание на встрече было уделено важности Соглашения о сотрудничестве между МВД Грузии и Азербайджана, подписанного 21 ноября этого года. В ходе беседы также были затронуты вопросы сотрудничества между правоохранительными органами двух стран, укрепления Института полицейских атташе, а также обозначены приоритетные направления сотрудничества между полицейскими учебными заведениями двух стран. Стороны обсудили обмен передовым опытом и вопросы организации совместных учебных курсов между полицейскими академиями. В завершение встречи Сахокия поблагодарил главу МВД Азербайджана за гостеприимство и плодотворное сотрудничество. Кроме того, заместитель министра внутренних дел посетил Аллею Чести и Аллею мучеников, где отдал дань памяти третьему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву и героям Азербайджана. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
азербайджан
тбилиси
баку
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/11/296236444_160:0:1440:960_1920x0_80_0_0_662cc4b03ae7f989e52eb5301efa574e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, азербайджан, тбилиси, баку
политика, грузия, новости, азербайджан, тбилиси, баку
Грузия и Азербайджан обсудили углубление сотрудничества правоохранительных органов
Стороны обсудили обмен передовым опытом и вопросы организации совместных учебных курсов между полицейскими академиями
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Партнерство между Грузией и Азербайджаном в области правоохранительной деятельности и перспективы его углубления обсудили на встрече в Баку заместитель министра внутренних дел Грузии Георгий Сахокия и глава МВД Азербайджана Вилаят Эйвазов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Особое внимание на встрече было уделено важности Соглашения о сотрудничестве между МВД Грузии и Азербайджана, подписанного 21 ноября этого года.
В ходе беседы также были затронуты вопросы сотрудничества между правоохранительными органами двух стран, укрепления Института полицейских атташе, а также обозначены приоритетные направления сотрудничества между полицейскими учебными заведениями двух стран.
Стороны обсудили обмен передовым опытом и вопросы организации совместных учебных курсов между полицейскими академиями. В завершение встречи Сахокия поблагодарил главу МВД Азербайджана за гостеприимство и плодотворное сотрудничество.
Кроме того, заместитель министра внутренних дел посетил Аллею Чести и Аллею мучеников, где отдал дань памяти третьему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву и героям Азербайджана.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года.
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов.