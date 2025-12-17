https://sputnik-georgia.ru/20251217/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-17-dekabrya-2025-296216154.html

Какой сегодня церковный праздник: 17 декабря 2025

Какой сегодня церковный праздник: 17 декабря 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 17 декабря отмечают день памяти святых Варвары, Иулиании, Иоанна и других 17.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-17T01:01+0400

2025-12-17T01:01+0400

2025-12-16T23:29+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0a/249988377_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_7ef2acaa8c381ee40a54cdd0bf0e7a81.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученицыПо церковному календарю 17 декабря поминают великомученицу Варвару и мученицу Иулианию, пострадавших за веру при императоре Максимиане (305-311).Жила будущая святая в Илиополе Финикийском в конце III – начале IV столетий. Варвара, единственная дочь знатного язычника Диоскура, с юного возраста была очень красива и умна.Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>Отец, рано овдовев, пытался уберечь дочь от посторонних взоров и влияния христиан. Он построил для Варвары специальный замок, из которого дева выходила только с позволения родителя.Когда Варвара достигла совершеннолетия, Диоскур стал подбирать ей достойную партию, но дева отказывала всем женихам под разными предлогами. Варвара, узнав о Спасителе и уверовав всем сердцем, приняла крещение в тайне от отца.Язычник Диоскур, не простив Варваре измену, выдал ее как христианку правителю Максимиану. Но, прельщенный красотой девушки, правитель пытался убедить ее поклониться идолам.За отказ Варвару подвергли жестоким пыткам. Видя, что ни лесть, ни пытки не могут заставить девушку отречься, Максимиан приказал отрубить великомученице голову. Палачом стал ее собственный отец.На казнь Варвару вывели полностью обнаженной, чтобы еще больше унизить, но по Божьей воле неземной свет окутал святую, как одежда, и никто наготы великомученицы не увидел.Вместе со святой Варварой обезглавили и другую христианку – святую Иулианию. Произошло это в 306 году.Иоанн ДамаскинПо церковному календарю 17 декабря поминают преподобного Иоанна Дамаскина.Родился будущий святой в христианской семье в Дамаске (Сирия) примерно в 680 году. Отец Иоанна служил казначеем при дворе халифа. Мальчик рос вместе с приемным братом – сиротой Космой, которого родители святого приняли в дом.Когда мальчики подросли, отец, выкупив на Дамасском невольничьем рынке ученого монаха из Калабрии, поручил ему учить детей. Мальчики легко освоили курс светских и духовных наук. Иоанн после смерти родителя занял должность министра и градоправителя при дворе.Когда в Византии стало распространяться иконоборчество, поддерживаемое Львом III Исавром (717-741), Иоанн, став на защиту иконопочитания, написал три трактата "Против порицающих святые иконы", чем привел императора в ярость. Правитель не смог наказать преподобного, как подданного другого государства, и обвинил его в измене родине, предоставив халифу сфабрикованные доказательства.Отстранив Иоанна от должности, халиф приказал отрубить святому кисть руки. Преподобный долго молился Пресвятой Богородице об исцелении и, проснувшись утром, увидел, что рука невредима.Халиф, узнав о чуде, доказывающем невиновность Иоанна, просил преподобного вернуться на прежнюю должность, но тот отказался. Раздав свое богатство, святой вместе с приемным братом отправился в Иерусалим, где простым послушником поступил в обитель Саввы Освященного. Явив образец послушания, Иоанн выполнял в монастыре самую сложную и грязную работу, которую поручал ему учитель.Все свое время святой проводил в писании духовных книг и церковных песнопений. За обличение иконоборцев он перенес много испытаний – пытки и тюремное заключение, но остался жив по Божьей милости. Скончался преподобный примерно в 780-м. Ему было 104 года.Иоанн ПоливотскийПо церковному календарю 17 декабря поминают преподобного Иоанна Поливотского.С юных лет будущий святой отличался подвижничеством, милосердием и целомудрием, а став епископом Поливотским, он свои подвиги усилил.Когда Лев Исаврянин, взойдя на престол, начал преследовать почитающих святые иконы, преподобный обвинил императора в нечестии и сохранял исповеданием веры паству от ереси иконоборчества. Скончался святой примерно в 717 году.ИмениныПо церковному календарю 17 декабря именины отмечают Анастасия, Варвара, Екатерина, Кира, Юлия Александр, Алексей, Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Николай и Серафим.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников