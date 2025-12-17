https://sputnik-georgia.ru/20251217/khidirbegishvili-na-nalazhivanie-gruzino-rossiyskikh-otnosheniy-nuzhno-dva-goda-296246320.html

Хидирбегишвили: На налаживание грузино-российских отношений нужно два года

Хидирбегишвили: На налаживание грузино-российских отношений нужно два года

Sputnik Грузия

Грузии и России нужно два года кропотливой работы для налаживания отношений. Так считает известный грузинский политолог Арно Хидирбегишвили. 17.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-17T19:19+0400

2025-12-17T19:19+0400

2025-12-17T19:45+0400

пресс-центр sputnik грузия

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

арно хидирбегишвили

экспертное мнение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/11/296246140_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f456a258919c324c3ba6da91cdacc6be.jpg

Грузии и России нужно два года кропотливой работы для налаживания отношений, и ситуация будет меняться по мере завершения СВО на Украине, заявил политолог, директор Центра стратегического анализа и информационной политики, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Нет людей, которые начнут этот долгий процесс. Это не процесс одного дня, думаю, он растянется года на два, если начать его сегодня же, и он должен начаться с каких-то конкретных шагов, по всем направлениям должна идти работа. Но заявлять и зацикливаться на том, что существуют красные линии и без них никак, так не бывает. Дорогу осилит идущий, надо сделать первый шаг. Конечно, в Тбилиси тоже хотят услышать мнение, и не разных политических руководителей, а российского президента", – заявил Хидирбегишвили. По словам политолога, налаживание отношений между странами – не однодневный процесс и предусматривает кропотливую работу. Притом власти Грузии, по мнению Хидирбегишвили, сегодня находятся под большим давлением Запада. "По мере завершения спецоперации на Украине ситуация будет меняться. Она будет просто другой. Не потому, что изменятся отношения России и Грузии, русских к грузинам, не потому, что нам захотят сузить рамки, ужесточить условия, нет. Она просто будет другой, и не только для Грузии", – отметил политолог. Директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил, что Москва серьезно настроена на нормализацию отношений с Грузией при условии, что Тбилиси не станет "разменной монетой" в играх против России. По его словам, российская сторона стремится к стабильным отношениям с Грузией и отмечает "здоровый прагматизм" и тенденцию к многовекторности во внешней политике Тбилиси. В свою очередь, председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси открыт к нормализации отношений с РФ, однако восстановление двусторонних отношений возможно только при признании Россией территориальной целостности Грузии. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов. Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина. На сегодняшний день Россия входит в тройку главных торговых партнеров Грузии. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%. Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, арно хидирбегишвили, экспертное мнение, видео