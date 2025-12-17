https://sputnik-georgia.ru/20251217/kokerill-pokinul-post-glavnogo-trenera-sbornoy-gruzii-po-regbi-i-franshizy-chernyy-lev-296234706.html
Кокерилл покинул пост главного тренера сборной Грузии по регби и франшизы "Черный лев"
Кокерилл покинул пост главного тренера сборной Грузии по регби и франшизы "Черный лев"
Гордится проведенным на посту главного тренера сборной Грузии временем, подчеркнув, что оставляет команду в оптимальной форме 17.12.2025
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби и франшизы "Черный лев" 54-летний английский специалист Ричард Кокерилл покинул занимаемую должность, сообщили в Союзе регби. Кокерилл возглавил сборную Грузии в январе 2024 года. Он сместил на посту Левана Маисашвили, который подал в отставку вскоре после неудачного выступления национальной команды на Кубке мира во Франции. Он добавил, что гордится проведенным на посту главного тренера сборной Грузии временем, подчеркнув, что оставляет команду в оптимальной форме. "Думаю, я заложил прочный фундамент для будущего команды и оставляю ее в лучшем состоянии, чем она была раньше", – сказал Кокерилл. Под руководством Кокерилла сборная Грузии провела 22 игры за неполных два года и одержала 14 побед. Команда дважды становилась чемпионом Европы по регби (в 2024 и 2025 годах) и квалифицировалась на Кубок мира 2027 года в Австралии. По информации, распространенной французским изданием L'Équipe в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера сборной Грузии рассматривается 54-летний французский специалист Франк Азема.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби и франшизы "Черный лев" 54-летний английский специалист Ричард Кокерилл покинул занимаемую должность, сообщили в Союзе регби.
Кокерилл возглавил сборную Грузии в январе 2024 года. Он сместил на посту Левана Маисашвили, который подал в отставку вскоре после неудачного выступления национальной команды на Кубке мира во Франции.
"Я хотел бы поблагодарить Союз регби Грузии за честь быть главным тренером сборной Грузии и "Черных львов" в течение двух лет. Президент Союза регби Грузии Давид Качарава придерживается иного видения развития сборной Грузии. Я уважаю его решение", – сказал Кокерилл.
Он добавил, что гордится проведенным на посту главного тренера сборной Грузии временем, подчеркнув, что оставляет команду в оптимальной форме.
"Думаю, я заложил прочный фундамент для будущего команды и оставляю ее в лучшем состоянии, чем она была раньше", – сказал Кокерилл.
Под руководством Кокерилла сборная Грузии провела 22 игры за неполных два года и одержала 14 побед. Команда дважды становилась чемпионом Европы по регби (в 2024 и 2025 годах) и квалифицировалась на Кубок мира 2027 года в Австралии.
По информации, распространенной французским изданием L'Équipe в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера сборной Грузии рассматривается 54-летний французский специалист Франк Азема.