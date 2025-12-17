https://sputnik-georgia.ru/20251217/kriminalnaya-politsiya-v-gruzii-podklyuchitsya-k-proverke-gruzov-na-granitse-296244196.html

Криминальная полиция в Грузии подключится к проверке грузов на границе

Целью работы таких групп будет контроль за входящими и исходящими из страны грузами и проверка подозрительных посылок 17.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Парламент Грузии в ускоренном порядке рассматривает изменения в "Таможенный кодекс", согласно которым грузы и посылки на границе будут проверять совместные группы, состоящие из сотрудников криминальной полиции и таможенного департамента. Как заявил докладчик, заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, после вступления в силу поправок группы будут работать на пограничных пропускных пунктах, в аэропортах и терминалах почтовых перевозок. По его словам, главной целью работы этих групп будет контроль за входящими и исходящими из страны грузами и проверка подозрительных посылок. "Физически невозможно проконтролировать все грузы, потому что тысячи контейнеров перемещаются ежедневно, а тщательная проверка одного контейнера занимает примерно день и больше", – пояснил Дарахвелидзе причину создания групп. По его словам, группы будут оценивать риск груза на месте и принимать решения. "Если на месте возникнут определенные подозрения, то, конечно, по согласованию с центром, тот или иной груз будет подвергнут дополнительной проверке", – заявил Дарахвелидзе. При этом он отметил, что это будет самым эффективным контролем за ввозом в страну наркотиков и других запрещенных веществ и предметов. Порядок деятельности рабочих групп будет определяться совместным приказом министра финансов и министра внутренних дел. Финансирование будет осуществляться также из бюджета этих ведомств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

