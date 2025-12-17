https://sputnik-georgia.ru/20251217/kurs-lari-dollar-296234405.html
Курс лари на среду – 2,6978 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 декабря в размере 2,6978 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару.
2025
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 декабря в размере 2,6978 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару.