Кварацхелия вошел в топ-5 самых дорогих футболистов чемпионата Франции

Кварацхелия перешел в "Пари Сен-Жермен" из итальянского "Наполи" в январе 2025 года 17.12.2025

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия вошел в пятерку самых дорогих игроков французской Лиги 1, говорится в обновленной оценке немецкого аналитического портала Transfermarkt. Примечательно, что в пятерку лидеров вошли только одноклубники Кварацхелия. Стоимость Витиньи и Жоао Невеша выросла до 110 миллионов евро каждого, и оба португальских игрока обогнали обладателя "Золотого мяча" Усмана Дембеле, в то время как Хвича Кварацхелия делит четвертое-пятое места с Дезире Дуэ. Топ-5 самых дорогих игроков Лиги 1: Кварацхелия перешел в "Пари Сен-Жермен" из итальянского "Наполи" в январе 2025 года. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов. В составе "ПСЖ" в 2025 году Кварацхелия выиграл Лигу 1, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Франции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

