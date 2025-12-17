https://sputnik-georgia.ru/20251217/kvaratskheliya-voshel-v-top-5-samykh-dorogikh-futbolistov-chempionata-frantsii-296243908.html
Кварацхелия вошел в топ-5 самых дорогих футболистов чемпионата Франции
Кварацхелия вошел в топ-5 самых дорогих футболистов чемпионата Франции
Sputnik Грузия
Кварацхелия перешел в "Пари Сен-Жермен" из итальянского "Наполи" в январе 2025 года 17.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-17T21:01+0400
2025-12-17T21:01+0400
2025-12-17T21:01+0400
футбол
спорт
новости
грузия
португалия
франция
хвича кварацхелия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/12/291798827_0:39:512:327_1920x0_80_0_0_60b39edfa9342948bc3527f5352f9608.jpg
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия вошел в пятерку самых дорогих игроков французской Лиги 1, говорится в обновленной оценке немецкого аналитического портала Transfermarkt. Примечательно, что в пятерку лидеров вошли только одноклубники Кварацхелия. Стоимость Витиньи и Жоао Невеша выросла до 110 миллионов евро каждого, и оба португальских игрока обогнали обладателя "Золотого мяча" Усмана Дембеле, в то время как Хвича Кварацхелия делит четвертое-пятое места с Дезире Дуэ. Топ-5 самых дорогих игроков Лиги 1: Кварацхелия перешел в "Пари Сен-Жермен" из итальянского "Наполи" в январе 2025 года. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов. В составе "ПСЖ" в 2025 году Кварацхелия выиграл Лигу 1, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Франции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
португалия
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/12/291798827_0:0:512:385_1920x0_80_0_0_f5ef057c4f6fc50cc653ef0778361510.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
футбол, спорт, новости, грузия, португалия, франция, хвича кварацхелия
футбол, спорт, новости, грузия, португалия, франция, хвича кварацхелия
Кварацхелия вошел в топ-5 самых дорогих футболистов чемпионата Франции
Кварацхелия перешел в "Пари Сен-Жермен" из итальянского "Наполи" в январе 2025 года
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия вошел в пятерку самых дорогих игроков французской Лиги 1, говорится в обновленной оценке немецкого аналитического портала Transfermarkt.
Примечательно, что в пятерку лидеров вошли только одноклубники Кварацхелия. Стоимость Витиньи и Жоао Невеша выросла до 110 миллионов евро каждого, и оба португальских игрока обогнали обладателя "Золотого мяча" Усмана Дембеле, в то время как Хвича Кварацхелия делит четвертое-пятое места с Дезире Дуэ.
Топ-5 самых дорогих игроков Лиги 1:
1-2. Витинья, "ПСЖ", Португалия – 110 млн евро;
1-2. Жоао Невеш, "ПСЖ", Португалия – 110 млн евро;
3. Усман Дембеле, "ПСЖ", Франция – 100 млн евро;
4-5. Хвича Кварацхелия, "ПСЖ", Грузия – 90 млн евро;
4-5. Дезире Дуэ, "ПСЖ", Франция – 90 млн евро.
Кварацхелия перешел в "Пари Сен-Жермен" из итальянского "Наполи" в январе 2025 года. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов.
В составе "ПСЖ" в 2025 году Кварацхелия выиграл Лигу 1, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Франции.