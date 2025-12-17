https://sputnik-georgia.ru/20251217/monetarnaya-politika-v-gruzii-ostaetsya-neizmennoy---prichiny-296237862.html

Монетарная политика в Грузии остается неизменной – причины

Следующее заседание комитета по монетарной политике Нацбанка состоится 11 февраля 2026 года 17.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась. "В результате макроэкономического анализа и рассмотрения вышеупомянутых сценариев комитет по монетарной политике счел оптимальным сохранение умеренно ужесточенной монетарной политики и оставил ставку монетарной политики неизменной на уровне 8 процентов", – говорится в сообщении Нацбанка. Регулятор отмечает, что только после того, как текущие разовые факторы будут исчерпаны и инфляция приблизится к целевому уровню, Национальный банк продолжит нормализацию монетарной политики. "В то же время долгосрочные инфляционные ожидания стабильно сохраняются в рамках целевого показателя 3%, что проявляется в относительно жестких ценовых индикаторах", – отмечается в сообщении. Текущую высокую инфляцию, превышающую целевые 3 процента, по-прежнему обусловливают цены на продукты питания, что частично является отражением низкого базового эффекта предыдущего года и экзогенных факторов. "Согласно центральному сценарию, в 2025 году инфляция в среднем составит 4 процента, а со второго квартала 2026 года приблизится к целевому показателю и в годовом исчислении в среднем составит 3,5 процента", – говорится в сообщении. Кроме того, по информации Нацбанка, учитывая высокую глобальную неопределенность, риски, действующие в направлении роста инфляции, более выражены, однако сохраняются и риски, действующие в направлении снижения. Исходя из этого, Комитет монетарной политики рассмотрел сценарии как высокоинфляционных, так и низкоинфляционных рисков и пришел к решению сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне. "На текущем этапе тенденции местного рынка труда действуют в направлении снижения цен, что усиливает возможности развития сценария низкой инфляции. В то же время длительное сохранение слабой позиции доллара, наряду с нисходящей тенденцией цен на продукты питания на международных рынках, посредством низкой инфляции импортируемых продуктов, окажет влияние на общую инфляцию в направлении снижения", – говорится в сообщении. Следующее заседание комитета по монетарной политике Нацбанка состоится 11 февраля 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

