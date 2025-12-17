Обновленный Избирательный кодекс Грузии утвержден

https://sputnik-georgia.ru/20251217/obnovlennyy-izbiratelnyy-kodeks-gruzii-utverzhden-296243352.html

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил в третьем окончательном чтении новую редакцию Избирательного кодекса Грузии. Одним из главных новшеств обновленного закона является то, что парламентские выборы и референдумы отныне будут проводиться только на территории Грузии и избирательные участки за рубежом больше открываться не будут. Также партия будет уполномочена выдвигать в качестве кандидатов как на парламентских, так и на муниципальных выборах только членов партии. Возможность выдвижения беспартийного кандидата будет только у инициативной группы. При этом упрощаются процедуры регистрации кандидатов. В настоящее время для регистрации кандидата необходимо представить два документа, заполненных кандидатом: учетную карточку и заявление о партийной принадлежности. Согласно новым правилам, для регистрации кандидат заполнит только форму согласия на участие в выборах, в которой, помимо согласия, будет указана информация о сроке проживания в стране и партийной принадлежности. Также, согласно обновленному кодексу, членство в избирательной комиссии будет запрещено лицу, осужденному в уголовном порядке, в том числе и тому, кому суд назначил штраф. По новому закону также установлено, что во время фото- и видеосъемки в помещении для голосования аудиомониторинг будет запрещен. Изменяются и вопросы выдворения из здания в день голосования: человеку, удаленному из помещения для голосования, будет запрещено входить в другое помещение для голосования. До вступления в силу закон должен быть подписан президентом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

