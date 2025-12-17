https://sputnik-georgia.ru/20251217/oschuschaete-li-vy-na-sebe-vysokie-pokazateli-ekonomicheskogo-rosta-v-gruzii-296237091.html
Ощущаете ли вы на себе высокие показатели экономического роста в Грузии?
Ощущаете ли вы на себе высокие показатели экономического роста в Грузии?
Sputnik Грузия
17.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-17T14:31+0400
2025-12-17T14:31+0400
2025-12-17T14:31+0400
грузия
экономика
новости
опрос
опрос sputnik грузия
опрос на сайте
деньги
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0e/281211159_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_669589aa2b0187391fa4a3abd7f99b3b.jpg
2025
Новости
ru_GEhttps://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0e/281211159_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e58bc2847e0cfaea2f937d27c6f0de48.jpg
Sputnik Грузия
грузия, экономика, новости, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, деньги, опросы
грузия, экономика, новости, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, деньги, опросы
Ощущаете ли вы на себе высокие показатели экономического роста в Грузии?
© photo: Sputnik / Владимир Трефиловинфляция
© photo: Sputnik / Владимир Трефилов
Подписаться