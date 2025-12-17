https://sputnik-georgia.ru/20251217/otkryt-esche-odin-uchastok-mezhdunarodnoy-trassy-vostok-zapad-296244372.html

Открыт еще один участок международной трассы Восток-Запад

Открыт еще один участок международной трассы Восток-Запад

17.12.2025

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. На западе Грузии завершено строительство еще одного участка международной магистрали Восток-Запад, сообщает департамент автомобильных дорог страны. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В частности, строительство завершено на участке Ланчхути-Леса трассы Самтредиа-Григолети в регионе Гурия. "Проект важен с разных точек зрения. В том числе с той, что разгрузит город Ланчхути и близлежащие села. Это значит для местного населения меньше шума, больше комфорта и безопасности. А для пассажиров – сокращение времени и больше комфорта", – заявил на открытии участка премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. На 8-километровом участке обустроены три параллельных моста и две транспортные развязки. Cтроительство 52-километровой магистральной дороги Самтредиа-Григолети разбито на четыре участка, из которых два уже завершены, еще два — в процессе завершения. В Грузии автомагистраль Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

