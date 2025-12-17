https://sputnik-georgia.ru/20251217/paralimpiyskiy-komitet-gruzii-podvel-itogi-2025-goda---nazvany-imena-luchshikh-sportsmenov-296242846.html

Паралимпийский комитет Грузии подвел итоги 2025 года – названы имена лучших спортсменов

Паралимпийский комитет Грузии подвел итоги 2025 года – названы имена лучших спортсменов

Sputnik Грузия

На церемонии также была вручена специальная премия Ассоциации спортивной медицины 17.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-17T16:26+0400

2025-12-17T16:26+0400

2025-12-17T16:30+0400

спорт

грузия

новости

паралимпийские игры

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/07/294826750_0:506:1080:1114_1920x0_80_0_0_00ebe0e8222f8c7fd0f390e8b743aa30.jpg

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Паралимпийский комитет Грузии назвал лучших спортсменов, лучшего тренера и лучшую сборную по итогам соревнований 2025 года. Объявлены победители в номинациях "Лучшая команда года", "Тренер года", "Обладатели мировых и европейских рекордов", а также номинанты на звание лучшего параатлета среди мужчин и женщин. Кроме того, была вручена специальная премия Ассоциации спортивной медицины. А вот победители:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, паралимпийские игры