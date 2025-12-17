https://sputnik-georgia.ru/20251217/paralimpiyskiy-komitet-gruzii-podvel-itogi-2025-goda---nazvany-imena-luchshikh-sportsmenov-296242846.html
Паралимпийский комитет Грузии подвел итоги 2025 года – названы имена лучших спортсменов
Паралимпийский комитет Грузии подвел итоги 2025 года – названы имена лучших спортсменов
17.12.2025
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Паралимпийский комитет Грузии назвал лучших спортсменов, лучшего тренера и лучшую сборную по итогам соревнований 2025 года. Объявлены победители в номинациях "Лучшая команда года", "Тренер года", "Обладатели мировых и европейских рекордов", а также номинанты на звание лучшего параатлета среди мужчин и женщин. Кроме того, была вручена специальная премия Ассоциации спортивной медицины. А вот победители:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
16:26 17.12.2025 (обновлено: 16:30 17.12.2025)
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Паралимпийский комитет Грузии назвал лучших спортсменов, лучшего тренера и лучшую сборную по итогам соревнований 2025 года.
Объявлены победители в номинациях "Лучшая команда года", "Тренер года", "Обладатели мировых и европейских рекордов", а также номинанты на звание лучшего параатлета среди мужчин и женщин.
Кроме того, была вручена специальная премия Ассоциации спортивной медицины. А вот победители:
"Лучшая команда года 2025" – сборная Грузии по парадзюдо;
"Лучший тренер" – наставник национальной сборной по дзюдо Леван Кочиев;
"Обладатели мировых и европейских рекордов" – тяжелоатлеты Акаки Джинчарадзе и Мириан Огнадзе;
Специальная премия в области спортивной медицины – Зураб Кахабришвили;
"Лучший параатлет года 2025" – Зураб Калдани (дзюдо), Нина Тибилашвили (фехтование).