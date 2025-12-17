https://sputnik-georgia.ru/20251217/predmet-peregovorov--premer-gruzii-o-tranzite-nefteproduktov-cherez-azerbaydzhan-296239559.html

Предмет переговоров – премьер Грузии о транзите нефтепродуктов через Азербайджан

Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что Грузия якобы запросила за возможный транзит нефти из Азербайджана в Армению плату в размере 92 доллара за тонну 17.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Окончательный вариант организации транзита нефтепродуктов из Азербайджана через территорию Грузии является предметом переговоров, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В начале декабря текущего года Минэкономики Грузии заявило, что разово и бесплатно обеспечит транзит нефти из Азербайджана через свою территорию в Армению, тем самым ответив на распространенную в азербайджанских СМИ информацию о том, будто бы "поставке топлива из Азербайджана в Армению по железной дороге мешают тарифные барьеры". Кобахидзе отметил, что у него состоялась очень дружеская встреча с премьер-министром Азербайджана в Туркменистане. "В целом, Азербайджан – наш особенный друг. Между правительствами существуют исключительно дружественные отношения, поэтому нам не составит труда найти общий язык по любому вопросу", – добавил премьер. Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что Грузия якобы запросила за возможный транзит нефти из Азербайджана в Армению плату в размере 92 доллара за тонну на 111-километровом маршруте, что эквивалентно 0,82 доллара за тонно-километр. В Азербайджане аналогичный груз на маршруте протяженностью 680 километров (от Ялама до Беюк-Кесик) перевозится за 17 долларов, что соответствует 0,02 доллара за тонно-километр. Эта ставка в 40 раз ниже, чем предложенная грузинской стороной. Глава грузинского правительства также ответил на вопрос об истечении срока действия Соглашения по Южному газовому коридору и отметил, что переговоры ведутся по всем вопросам.Грузия поддерживает исключительно дружественные отношения с Азербайджаном, что дает основания для оптимизма, и грузинская сторона надеется на достижение соглашения, выгодного для обеих сторон, подчеркнул Кобахидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

