Престижное британское издание внесло Грузию в список лучших турнаправлений

Престижное британское издание внесло Грузию в список лучших турнаправлений

Автора статьи привлекала гастрономическая культура и богатая история Тбилиси и других городов страны 17.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузия вошла в число семи лучших туристических направлений 2026 года по мнению престижного британского издания Independent, сообщила Национальная администрация туризма. В статье эксперт издания по путешествиям Лорен Тейлор назвала семь стран, которые, как ожидается, станут модными в 2026 году. Это испанский остров Майорка, США, Мозамбик, Кыргызстан, Колумбия, Южная Корея и Грузия. По словам Тейлор, Грузия становится все более популярной среди туристов. В статье издания описывается Тбилиси наряду с различными туристическими направлениями по всему миру. "Тбилиси может похвастаться парками, историческими мощеными улочками и серными банями. За пределами грузинской столицы находятся древние монастыри и соборы, в том числе монастырь Гелати в Кутаиси, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", – говорится в статье. Также автор статьи называет грузинскую кухню одной из самых вкусных в мире и отмечает тот факт, что история виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

