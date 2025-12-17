Престижное британское издание внесло Грузию в список лучших турнаправлений

https://sputnik-georgia.ru/20251217/prestizhnoe-britanskoe-izdanie-vneslo-gruziyu-v-spisok-luchshikh-turnapravleniy-296226526.html
17.12.2025
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузия вошла в число семи лучших туристических направлений 2026 года по мнению престижного британского издания Independent, сообщила Национальная администрация туризма.
В статье эксперт издания по путешествиям Лорен Тейлор назвала семь стран, которые, как ожидается, станут модными в 2026 году. Это испанский остров Майорка, США, Мозамбик, Кыргызстан, Колумбия, Южная Корея и Грузия.
По словам Тейлор, Грузия становится все более популярной среди туристов.
"В этом году EasyJet запустила рейсы из Лондона в Тбилиси, и эта восточноевропейская страна все больше привлекает путешественников. В дальнейшем планируется запуск новых рейсов в Грузию, который начнется в 2026 году", – говорится в статье.
В статье издания описывается Тбилиси наряду с различными туристическими направлениями по всему миру.
"Тбилиси может похвастаться парками, историческими мощеными улочками и серными банями. За пределами грузинской столицы находятся древние монастыри и соборы, в том числе монастырь Гелати в Кутаиси, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", – говорится в статье.
Также автор статьи называет грузинскую кухню одной из самых вкусных в мире и отмечает тот факт, что история виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет.