Проект бюджета Тбилиси на 2026 год: на что пойдут деньги?

Проект бюджета Тбилиси на 2026 год: на что пойдут деньги?

17.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Бюджет Тбилиси на 2026 год ориентирован на развитие, соцзащиту и устойчивость – по словам мэра Кахи Каладзе, такой расчет отвечает как текущим потребностям столицы, так и закладывает основу для ее долгосрочного развития. Главный финансовый документ уже готов и будет обсуждаться на заседании городского собрания (сакребуло) в ближайшие дни. Общий объем проекта бюджета Тбилиси на 2026 год составляет 2,2 млрд лари. "Этот документ ориентирован на развитие, социальную защиту и устойчивость, отвечая как текущим потребностям города, так и создавая основу для его долгосрочного развития", – сказал Каладзе на заседании городского правительства. Как отметил градоначальник, проект бюджета на 219 млн лари больше, чем утвержденный бюджет на 2025 год, и на 110 млн больше, чем первоначальный проект бюджета. Структура бюджетных доходов распределяется следующим образом: Что касается приоритетных направлений, то, по словам мэра, значительная часть средств из общего объема бюджета следующего года будет направлена на реализацию инфраструктурных, социальных и медицинских проектов. В сфере инфраструктуры бюджет на 2026 год включает 573 млн лари, что составляет 26% от общего бюджета. На социальную сферу и здравоохранение запланировано около 602 млн лари, что на 67 млн лари больше, чем в 2025 году. На социальные и медицинские расходы приходится 27% бюджета. Кроме того, государственный бюджет включает донорское финансирование в размере 168 млн лари. В 2026 году начнутся и продолжатся многие важные стратегические проекты, в том числе: проектирование и строительство трамвайной линии; канатная дорога Самгори-Вазисубани; полная реконструкция проспекта Руставели; строительство новых мостов. На заседании правительства Каха Каладзе также говорил о финансировании районов столицы и отметил, что его размер увеличивается во всех районах. В частности, на эти цели выделено 298 млн лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

