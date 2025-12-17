https://sputnik-georgia.ru/20251217/skolko-sostavlyaet-srednyaya-zarplata-v-gruzii--novye-dannye-296234539.html

Сколько составляет средняя зарплата в Грузии? – новые данные

17.12.2025

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в третьем квартале 2025 года составила 2 271,6 лари, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за июль-сентябрь 2025 года составила 2 420,9 лари, что на 10,5% выше аналогичного показателя 2024 года. Согласно данным "Сакстата", средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе выросла на 10,3% и составила 2 000,9 лари. Наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси – 2 603,1 лари, а наименьший – в регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети (1 190,2 лари). По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в третьем квартале 2025 года: При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают различаться, и у мужчин они выше практически во всех секторах. За отчетный период средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 738,1 лари (+11,7% за год), тогда как у женщин – 1 797,4 лари (+8,9% за год).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

