https://sputnik-georgia.ru/20251217/svo-liniyu-mira-zapadu-diktuet-liniya-fronta-296246544.html

СВО: линию мира Западу диктует линия фронта

СВО: линию мира Западу диктует линия фронта

Sputnik Грузия

Российские войска уверенно продвигаются вперед на нескольких участках фронта. Методично выравнивают "карманы" и ликвидируют "котлы" – в Донбассе, Харьковской и... 17.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-17T19:58+0400

2025-12-17T19:58+0400

2025-12-17T20:10+0400

россия

в мире

аналитика

сша

украина

киев

владимир путин

нато

минобороны рф

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/1b/295977092_0:199:3158:1975_1920x0_80_0_0_cd7578199563a0d34658fbc522e12ec1.jpg

Активизация мирного процесса в Европе под руководством США происходит от невозможности изменить реальность на поле боя.Российский президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ 17 декабря еще раз подтвердил, что цели специальной военной операции будут достигнуты. Россия предпочла бы добиться этого с помощью дипломатии, но готова освободить свои исторические земли военным путем. Вооруженные силы РФ удерживают стратегическую инициативу в течение всего 2025 года, наступают на всех направлениях. Российская армия опережает противника в технологиях, способах и приемах ведения вооруженной борьбы. Обрушение обороны ВСУ неизбежно, западные кураторы Киева понимают это, и все же создают реальные предпосылки для продолжения боевых действий в 2026 году.Войска группировки "Запад" в Харьковской области 16 декабря освободили село Новоплатоновку и этим укрепили блокаду 15 батальонов противника на левом берегу реки Оскол. На Харьковском направлении за минувшие сутки нанесено поражение частям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старый Салтов, Революционное, Великий Бурлук, Избицкое, Волчанские Хутора и Варваровка. Противник потерял здесь 16-17 декабря свыше 400 военнослужащих. Поражены объекты транспортной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, а также цех сборки и хранения ударных БПЛА.Харьковская область в 2025 году стала очень горячим участком СВО – здесь освобождены значительные территории, множество населенных пунктов, включая важные в оперативном смысле города Волчанск и Купянск. Вероятно "выпрямление" линии фронта между этими городами. А если заглянуть за горизонт событий, то дискурс о возвращении Харьковской области в Россию имеет прочное основание. Напомню, народная республика в Харькове была провозглашена одновременно с Донецкой – еще в апреле 2014 года.На северо-западе Донбасса войска группировки "Южная" нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Степановка, Славянск, Петровское, Константиновка и Краматорск. При этом противник потерял более 200 военнослужащих, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и горючего. Крупная Славянско-Краматорская агломерация будет освобождена от временной украинской оккупации при всех обстоятельствах. Освобождение Красного Лимана продолжается, оно откроет путь для блокирования Славянска с севера. С юга ключом к последней "фортеции" ВСУ в Донбассе станет Константиновка, за которую идут бои.Подразделения группировки войск "Центр" на западе ДНР ранее освободили город Красноармейск/Покровск (символ сопротивления ВСУ) и продолжают уничтожение бригад противника, окруженных в Димитрове/Мирнограде. Бандеровцы осознают: выйти из этого города невозможно, они обречены. Неподалеку российские подразделения зачищают от разрозненных групп ВСУ населенные пункты Родинское, Светлое, Гришино. Глубина зоны безопасности в сопредельной Днепропетровской области зависит от многих обстоятельств. Войска группировки "Восток" стремительно продвигаются на запад – сегодня освободили населенный пункт Герасимовка, нанесли поражение частям трех бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Терноватое, Гуляйполе, Косовцево в Запорожье.На южном крыле фронта, в Запорожской и Херсонской областях группировка войск "Днепр" ведет бои на подступах к городу Орехов, надежно удерживает днепровскую островную зону, отражая попытки десанта ВСУ на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Командование ВСУ безуспешно пытается остановить продвижение российских группировок "Восток" и "Днепр" к городу Запорожье.Сказка про белого бычкаРоссия ежесуточно наносит групповые высокоточные удары по объектам противника на всей территории Украины. Пожалуй, более других достается энергетической и военной инфраструктуре Киева и Одессы, где бандеровцы с чрезмерным усердием собирают ударные дроны для "москитной войны" на море. Эти "пираты XXI века" вскоре будут намертво привязаны к суше.После эффективных российских ударов по железнодорожной инфраструктуре украинская армия находится на грани логистической катастрофы и на земле. Российские дроны научились различать военные грузы, замаскированные под гражданский состав. И уничтожать, разумеется.На украинском ТВД американцы проиграли основную "партию" и стремятся быстрее достичь компромиссного мира. Европейцы медлят, потому что такой мир для них означает не абстрактное сокрушительное поражение, а тектонические потрясение всей опереточной структуры ЕС и НАТО. Вчерашнее заседание "клуба самоубийц" в формате "Рамштайн" показало катастрофическое для Киева падение поддержки. И все же в Европе тайно разрабатывается план ввода иностранных войск на Украину – после СВО, для неких "гарантий безопасности". Это "сказка про белого бычка".Безопасность Украине может гарантировать только Россия. И Будапештский меморандум вполне обеспечивал мир, пока Киев не устремился в НАТО, которая расширилась до границ РФ. И пока США не организовали вооруженный переворот в Киеве в 2014 году. Россия лишь адекватно отреагировала. Так было во все времена, когда страны Запада сознательно и цинично игнорировали законные требования российской национальной безопасности. Так будет и в XXI веке.Три года и десять месяцев СВО убедительно доказали, что Запад не готов к прямому военному конфликту с Россией на Украине или где-то еще. Для чего же гарантии безопасности Киеву, безусловно угрожающие интересам и безопасности США? Очевидно, европейские "танцы с копьями" направлены на формирование стратегической западни (хвост пытается вилять собакой). Общеизвестно: Россия выступает против любого военного партнерства между Западом и Украиной. Тем более, если "партнерство" планируется за украденные у России деньги.Издание The American Conservative сегодня констатировало: "Зеленский явно стремится втянуть США в военный альянс, который не служит их собственным интересам". Это "кошмарный сценарий" для Америки и "плохая новость" для украинцев, полтора миллиона которых уже заплатили жизнью за ошибки Запада в отношениях с Россией. Самуэль Чарап из корпорации RAND заметил, что "гарантии безопасности" напоминают "послание с Марса".Полагаю, даже на Марсе условия мира диктует победитель, а не проигравшие.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

сша

украина

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

россия, в мире, аналитика, сша, украина, киев, владимир путин, нато, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины