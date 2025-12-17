https://sputnik-georgia.ru/20251217/tramvayu-byt-mer-tbilisi-oproverg-slukhi-o-sryve-tramvaynogo-proekta-296242292.html
Трамваю быть! Мэр Тбилиси опроверг слухи о срыве трамвайного проекта
17.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Информация о срыве реализации трамвайного проекта в Тбилиси является ложью, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Новая трамвайная линия начнется у перекрестка III и IV микрорайонов Диди Дигоми и пройдет через аллею Давида Агмашенебели к станции метро "Дидубе". Протяженность линии составит около 7,5 километра. На маршруте будет расположено 11 остановок.
"Распространяется много лжи и клеветы, как будто мы обманываем общество и трамвайный проект не будет реализован. Это ложь", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
По его словам, компания-победитель будет объявлена в конце января 2026 года. "Тендер объявлен. Очень скоро, в конце января, у нас будет компания-победитель по трамвайному проекту, которая начнет его реализацию", – отметил Каладзе.
Новость о планах мэрии Тбилиси реализовать трамвайный проект стала известна в сентябре, незадолго до выборов органы местного самоуправления.
Первый трамвай в Тбилиси появился в 1904 году. Наибольшую популярность этот вид общественного транспорта получил в 1930-1940 годы. Трамваи перевозили пассажиров вплоть до 2006 года. С тех пор их полностью заменили автобусы, маршрутные такси и метро.