В Грузии с 2026 года вырастут тарифы на коммунальные услуги

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения 29 декабря рассмотрит вопрос повышения тарифов на электроэнергию и газ с 2026 года, заявил глава комиссии Давид Нармания. В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри/кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей газораспределительной компании Tbilisi Energy – 54 тетри/кубометр. Что касается электроэнергии, то действуют три тарифа, в зависимости от потребляемой электроэнергии. По его словам, на тариф электроэнергии повлияют работы по завершению аудита компаний, а также новые инвестиционные проекты и корректировка старых. Что касается тарифов на электроэнергию, то в Грузии они зависят от количества потребляемой электроэнергии. В Тбилиси при расходе до 101 киловатта электроэнергии тариф составит 0,15 лари, до 301 киловатта – 0,19 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составит 0,235 лари. Кроме того, тариф для регионов при расходе до 101 киловатта электроэнергии составляет 0,14731 лари, до 301 киловатта – 0,15707 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составляет 0,23227 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

