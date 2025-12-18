https://sputnik-georgia.ru/20251218/296256391.html

СВО: что значат эвакуация в Святогорске и паника в Верховной раде

СВО: что значат эвакуация в Святогорске и паника в Верховной раде

Sputnik Грузия

Освобождение Славянско-Краматорской агломерации на северо-западе Донбасса значительно ускорит достижение целей СВО, считает колумнист Sputnik 18.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-18T20:55+0400

2025-12-18T20:55+0400

2025-12-18T21:07+0400

в мире

политика

аналитика

украина

донбасс

киев

верховная рада

нато

минобороны рф

россия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/12/296256574_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_a46403ca7d37b972a82e12b7af42f729.jpg

Свидетельство успешного развития российского наступления – принудительная эвакуация населения, объявленная киевским оккупационным режимом в городах Святогорск и Славянск. Украинская Верховная рада уже готова поступиться территориальными принципами и допускает вывод бригад ВСУ.На расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ 17 декабря глава ведомства Андрей Белоусов заявил: "Продолжается взятие под контроль города Красный Лиман. Его освобождение открывает путь для блокирования Славянска – важнейшего для ВСУ логистического центра… Захват этого рубежа позволит завершить освобождение Донецкой Народной Республики в короткие сроки".За минувшие сутки группировка войск "Запад" нанесла поражение частям ВСУ в районе Красного Лимана. Подразделения "Южной" группировки войск громили противника в районе Константиновки и Краматорска. Безвозвратные потери ВСУ на этом участке фронта за сутки превысили 540 военнослужащих.Продвигаясь к Славянско-Краматорской агломерации, российские войска методично формируют "клещи" с юга – от Константиновки и с севера – от Красного Лимана, Святогорска. На севере события развиваются динамичнее, здесь фронт приблизился к Славянску на 15 километров. Остатки ВСУ под Северском деморализованы и окружены. Украинские власти объявили срочную эвакуацию населения из Святогорска и восьми соседних сел. Ранее оккупационная администрация объявила эвакуацию в Славянске. Бандеровские планы принудительного выселения из своих домов касаются сотен тысяч жителей Донбасса.Освобождение Славянска и Краматорска может стать главным сражением 2026 года, если не сработают иные факторы, включая дипломатию и дефицит западного финансирования. Заметим, в Верховной раде уже признали вывод ВСУ из Донбасса "болезненным, но рациональным шагом". На Украине чаще публикуется информация о резком ухудшении ситуации на фронте, сквозь официоз "телемарафона" проступает суровая реальность. Главком ВСУ Александр Сырский 17 декабря в интервью французской газете Le Monde сообщил, что Россия в зоне СВО нарастила общую группировку войск до 710 тысяч военнослужащих – для ведения стратегической наступательной операции. Эта информация не совпадает с официальными тезисами Киева о "контролируемой ситуации" на фронте и "успехах ВСУ".Ворованные "мускулы" не помогутРоссия нацелена на победу с приоритетом стратегических целей СВО – демилитаризации и денацификации Украины. Территориальное расширение РФ, физическое уничтожение полутора миллионов солдат противника и опустошение арсеналов НАТО – "побочный эффект" спецоперации, результат неразумной политики Запада и полного безрассудства киевских марионеток. Между тем Евросоюз натужно пытается украсть для продолжения прокси-войны "замороженные" государственные активы России, а Зеленский готов ко всеобщей мобилизации украинцев, если ЕС выделит на это украденные деньги. Кабинет министров Украины и ТЦК уже готовят списки мужчин с 18 лет. Москва изначально предпочла бы достичь своих целей и "устранить коренные причины конфликта" дипломатическим путем. Если противник не сдается (недоговороспособен), его уничтожают. Другого нет у нас пути.Остановка американской помощи Киеву и сокращение возможностей Европы вынуждают 27 государств-членов ЕС искать новые ресурсы. Оставшихся средств Украине не хватит даже на первое полугодие 2026-го. Газета NYTсообщила: "Несколько месяцев европейские страны пытаются согласовать смелый проект финансирования Украины и ее военных усилий" за чужой счет. Главное "испытание решимости" состоится 18 – 19 декабря: на саммите глав европейских государств ожидается решение о судьбе российских активов на сумму 210 млрд евро.Контрмеры РФ и ее союзников неизбежны, и в Брюсселе бушуют шекспировские страсти: "To be, or not to be, that is the question". Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призвал Евросоюз отказаться от кражи российских активов, и продолжить финансирование Украины исключительно за счет собственных средств. Большинство лидеров ЕС и европейских стран НАТО не понимают, что "свои" или украденные в виде кредита деньги – не помогут. При всех обстоятельствах, включая развертывание на Украине "многонациональных сил" из Великобритании, Германии и Франции. Известно, что деньги – это мускулы и нервы войны, но прокси-война Запада уже проиграна. Воровство российских активов приведет к уничтожению остатков украинской государственности. Никто не гарантирует безнаказанности странам Евросоюза. Весы истории колеблются.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

украина

донбасс

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

в мире, политика, аналитика, украина, донбасс, киев, верховная рада, нато, минобороны рф, россия