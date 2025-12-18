https://sputnik-georgia.ru/20251218/amnistiya-dlya-voditeley-v-gruzii-v-deystvii-kogo-kosnetsya-296249636.html

Амнистия для водителей в Грузии в действии: кого коснется

Амнистия для водителей в Грузии в действии: кого коснется

18.12.2025

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Парламент Грузии поддержал в третьем, окончательном чтении решение об амнистии для лишенных прав водителей, которая коснется до 35,5 тысячи человек. Речь идет о приостановлении права на управление транспортным средством за вождение в нетрезвом виде, в состоянии наркотического опьянения и об истечении лимита штрафных баллов в правах до 16 декабря 2025 года включительно, если при этом не пострадали или не погибли люди. По данным МВД Грузии, для восстановления прав водителям все же придется пройти все же определенные процедуры. Так, 780 лицам, у которых право на управление транспортным средством было приостановлено из-за исчерпания штрафных баллов, присвоенных водительскому удостоверению, с 1 января 2026 года автоматически будет восстановлено право на управление транспортным средством, и их водительскому удостоверению будет повторно присвоено 100 баллов. А вот 3,5 тысячи водителям, лишившимся прав за употребление наркотиков, восстановление права на управление транспортным средством будет допустимо на основании заключения судебно-медицинской экспертизы, выданного государственным экспертным учреждением.В отношении примерно 20 тысяч человек, у которых приостановлено право управления за вождение в состоянии алкогольного опьянения или за оставление места ДТП, права будут восстановлены автоматически до 1 февраля 2026 года после опубликования в индивидуальном порядке информации об освобождении от взыскания "приостановления права на управление транспортным средством".Также права на вождение будут восстановлены и тем, кто был лишён этого права из-за совершения преступлений, связанных с наркотиками, кроме торговцев и тех, кто был лишен прав за хранение наркотических средств в особо крупном размере.Лица, совершившие подобные наркотические преступления, для восстановления права управления допускаются к управлению на основании заключения судебно-медицинской экспертизы, выданного государственным экспертным учреждением.После амнистии восстановить права до конца срока их лишения будет невозможно. Ранее лишённый прав мог восстановить свои права раньше срока, сдав повторно экзамен на права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

