Аналитик о внешней политике, отношениях с Западом и месте Грузии в меняющемся мире

2025-12-18

Вопросы прагматизма, суверенитета и дальнейшего внешнеполитического курса страны стали ключевыми темами общественной дискуссии. Свое видение политических итогов года в ходе онлайн-пресс-конференции "Политические итоги года 2025", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, представила аналитик Майя Николеишвили.Грузия в 2025 году, по мнению эксперта, в целом придерживалась прагматичного внешнеполитического курса, избегая вовлечения в международные конфликты, что, как было отмечено, позволило сохранить внутреннюю стабильность. Отношения с Западом, в частности с Евросоюзом, в уходящем году не улучшились и, по оценке аналитика, в ближайшей перспективе вряд ли вернутся к прежнему формату из-за изменения глобального баланса сил.Аналитик указала, что современная международная система перестает быть однополярной, и Грузии необходимо учитывать формирование нескольких центров влияния при выстраивании внешней политики. Восприятие Грузии со стороны Евросоюза, по словам Николеишвили, заметно ухудшилось, тогда как отношения с рядом региональных партнеров стали более стабильными и менее конфликтными.Аналитик также отметила постепенный переход страны к более самостоятельному политическому мышлению и начало формирования суверенного подхода к внешним и региональным вопросам. Говоря о внутренней политике, Николеишвили подчеркнула, что 2025 год не стал периодом резких переломов, однако был насыщен событиями, которые в совокупности формируют долгосрочные изменения.

