https://sputnik-georgia.ru/20251218/es-obizhen-na-pravitelstvo-gruzii--deputat-partii-vlasti-296249416.html

ЕС обижен на правительство Грузии – депутат партии власти

ЕС обижен на правительство Грузии – депутат партии власти

Sputnik Грузия

Совет Европы призвал Грузию присоединиться к санкциям против России и Беларуси и воздерживаться от действий и заявлений, которые противоречат позициям ЕС по... 18.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-18T13:53+0400

2025-12-18T13:53+0400

2025-12-18T14:16+0400

политика

грузия

новости

совет европы

георгий габуния

беларусь

грузия - евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22950/44/229504489_245:0:1280:582_1920x0_80_0_0_09556e30fb32768ce25d4994ce4d3fba.jpg

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Предупреждение председательства Совета Европы говорит о том, что Евросоюз обижен на правительство Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта", глава комитета по культуре Георгий Габуния. В заявлении руководства Совета Европы отмечено, что "действия, предпринятые грузинскими властями, не соответствуют ожиданиям ЕС от страны-кандидата". При этом он отметил, что те вопросы, о которых Грузия говорит последние два года, беспокоят и сам Евросоюз, в том числе вопрос прозрачности финансирования. Что написано в заявлении Совет Европы подтвердил поддержку стремлений подавляющего большинства грузинского народа к европейскому будущему, однако при этом раскритиковал власти Грузии. "Действия, предпринятые грузинскими властями, не соответствуют ожиданиям ЕС от страны-кандидата", – говорится в документе. Руководство ЕС отметило серьезный общий откат в области демократии, прав человека и верховенства закона, включая принятие репрессивного законодательства, подрывающего основные права и свободы, политическую инструментализацию судебной системы, преследование лидеров оппозиции, произвольные аресты протестующих и журналистов и сокращение гражданского пространства. "Совет осуждает и призывает положить конец дезинформации и антиевропейским нарративам, распространяемым грузинскими властями", – говорится в документе. Также в документе отмечен откат Грузии по всем девяти шагам, на основании которых стране был предоставлен статус кандидата. "Таким образом, процесс вступления Грузии в ЕС фактически зашел в тупик до тех пор, пока власти не продемонстрируют твердую приверженность изменению курса и возвращению на путь вступления", – говорится в документе. Совет призывает грузинские власти освободить всех произвольно задержанных политиков, журналистов и активистов, отменить репрессивное законодательство, принять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции и прекратить агрессивную риторику против ЕС, послов ЕС и главы делегации в качестве первых шагов к возобновлению взаимодействия на пути в ЕС. Кроме того, Совет Европы выразил сожаление по поводу продолжающегося несоблюдения Грузией рекомендаций седьмого отчета о механизме приостановки действия виз и призывает грузинские власти выполнить их и безотлагательно выполнить критерии либерализации визового режима. Также совет призвал Грузию присоединиться к санкциям против России и Беларуси и воздерживаться от действий и заявлений, которые противоречат позициям ЕС по внешней политике.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

беларусь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, совет европы, георгий габуния, беларусь, грузия - евросоюз