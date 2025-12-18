https://sputnik-georgia.ru/20251218/gruziya-obespechit-besplatnuyu-transportirovku-topliva-iz-azerbaydzhana-v-armeniyu-296250596.html
Грузия обеспечит бесплатную транспортировку топлива из Азербайджана в Армению
Грузия обеспечит бесплатную транспортировку топлива из Азербайджана в Армению
Sputnik Грузия
Грузия получила просьбу о транспортировке азербайджанских нефтепродуктов в Армению по железной дороге 5 декабря 18.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-18T15:32+0400
2025-12-18T15:32+0400
2025-12-18T15:32+0400
экономика
грузия
новости
грузинская железная дорога
азербайджан
армения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281449372_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9fc0acf95a55c1f63e67148e1a895265.jpg
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. АО "Грузинская железная дорога" единовременно бесплатно осуществит перевозку азербайджанского топлива в Армению, говорится в распоряжении правительства. Согласно распоряжению, решение о бесплатной транспортировке топлива касается 2 600 тонн дизельного топлива.Грузия получила просьбу о транспортировке азербайджанских нефтепродуктов в Армению по железной дороге 5 декабря. В настоящее время железнодорожная линия, непосредственно соединяющая Армению и Азербайджан, не функционирует, соответственно, перевозка грузов между двумя странами осуществляется транзитом через Грузинскую железную дорогу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
азербайджан
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281449372_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8748f005391530cad93dffe8dc84df76.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, азербайджан, армения
экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, азербайджан, армения
Грузия обеспечит бесплатную транспортировку топлива из Азербайджана в Армению
Грузия получила просьбу о транспортировке азербайджанских нефтепродуктов в Армению по железной дороге 5 декабря
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. АО "Грузинская железная дорога" единовременно бесплатно осуществит перевозку азербайджанского топлива в Армению, говорится в распоряжении правительства.
Согласно распоряжению, решение о бесплатной транспортировке топлива касается 2 600 тонн дизельного топлива.
Грузия получила просьбу о транспортировке азербайджанских нефтепродуктов в Армению по железной дороге 5 декабря.
В настоящее время железнодорожная линия, непосредственно соединяющая Армению и Азербайджан, не функционирует, соответственно, перевозка грузов между двумя странами осуществляется транзитом через Грузинскую железную дорогу.