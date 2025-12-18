https://sputnik-georgia.ru/20251218/gruziya-obespechit-besplatnuyu-transportirovku-topliva-iz-azerbaydzhana-v-armeniyu-296250596.html

Грузия обеспечит бесплатную транспортировку топлива из Азербайджана в Армению

Грузия обеспечит бесплатную транспортировку топлива из Азербайджана в Армению

Sputnik Грузия

Грузия получила просьбу о транспортировке азербайджанских нефтепродуктов в Армению по железной дороге 5 декабря 18.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-18T15:32+0400

2025-12-18T15:32+0400

2025-12-18T15:32+0400

экономика

грузия

новости

грузинская железная дорога

азербайджан

армения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281449372_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9fc0acf95a55c1f63e67148e1a895265.jpg

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. АО "Грузинская железная дорога" единовременно бесплатно осуществит перевозку азербайджанского топлива в Армению, говорится в распоряжении правительства. Согласно распоряжению, решение о бесплатной транспортировке топлива касается 2 600 тонн дизельного топлива.Грузия получила просьбу о транспортировке азербайджанских нефтепродуктов в Армению по железной дороге 5 декабря. В настоящее время железнодорожная линия, непосредственно соединяющая Армению и Азербайджан, не функционирует, соответственно, перевозка грузов между двумя странами осуществляется транзитом через Грузинскую железную дорогу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

азербайджан

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, азербайджан, армения