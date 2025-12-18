Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Пресс-центр Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20251218/gruziya-opozdala-s-neytralnym-statusom--politolog-296257049.html
Грузия опоздала с нейтральным статусом – политолог
Грузия опоздала с нейтральным статусом – политолог
Sputnik Грузия
Политолог и главный редактор агентства ГРУЗИНФОРМ Арно Хидербегишвили рассказал, что он думает о нейтральном статусе Грузии 18.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-18T20:12+0400
2025-12-18T20:59+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
экспертное мнение
арно хидирбегишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/12/296256878_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cda91ea92463f5fba8ed64712179910f.jpg
Время присвоения Грузии статуса нейтрального государства упущено в условиях, когда у страны даже нет документа "Стратегии государственной национальной политики", заявил политолог, директор Центра стратегического анализа и информационной политики, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно ХИДИРБЕГИШВИЛИ в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."У нас же пока нет стратегии государственной национальной политики. Этого документа у нас нет, о каком нейтралитете речь?! Что значит нейтральный? Нейтральный – это коридор. Но Грузия не коридор, Грузия – это мост. Мост между народами, мост между странами, который соединяет", – заявил Хидирбегишвили. По его словам, любая политическая концепция имеет свойство приходить в негодность очень быстро. "Потому что события не стоят на месте, они очень быстро развиваются. В 2001-2002 году политика нейтралитета, в том числе военного, для Грузии была выдвинута мной и моими немногими единомышленниками. Тогда было время для нейтралитета. Тогда нам грозили все эти конфликты, и было бы хорошо, если бы Грузия не присоединялась и не объявляла о своем стремлении в различные блоки", – заявил политолог.Осенью 2025 года была создана партия “Единая нейтральная Грузия”. Основой для нее стало движение с таким же названием, которое появилось годом ранее. Лидеры этой партии призывают власти объявить политический и военный нейтралитет Грузии.При нынешнем мировом порядке это самый разумный выход, считают в этой организации. Ранее, в 2022 году, объявить военный нейтралитет призывал “Альянс патриотов Грузии”. Но власти страны пока не спешат выносить вопрос нейтралитета на всеобщее обсуждение. В “Грузинской мечте” ранее заявили, что будут действовать исходя из интересов страны и народа.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/12/296256878_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9bc730b95701cfb15170f32e801c80a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, арно хидирбегишвили, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, арно хидирбегишвили, видео

Грузия опоздала с нейтральным статусом – политолог

20:12 18.12.2025 (обновлено: 20:59 18.12.2025)
© video: Sputnik
Подписаться
Политолог и главный редактор агентства ГРУЗИНФОРМ Арно Хидербегишвили рассказал, что он думает о нейтральном статусе Грузии
Время присвоения Грузии статуса нейтрального государства упущено в условиях, когда у страны даже нет документа "Стратегии государственной национальной политики", заявил политолог, директор Центра стратегического анализа и информационной политики, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно ХИДИРБЕГИШВИЛИ в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

"У нас же пока нет стратегии государственной национальной политики. Этого документа у нас нет, о каком нейтралитете речь?! Что значит нейтральный? Нейтральный – это коридор. Но Грузия не коридор, Грузия – это мост. Мост между народами, мост между странами, который соединяет", – заявил Хидирбегишвили.

По его словам, любая политическая концепция имеет свойство приходить в негодность очень быстро.

"Потому что события не стоят на месте, они очень быстро развиваются. В 2001-2002 году политика нейтралитета, в том числе военного, для Грузии была выдвинута мной и моими немногими единомышленниками. Тогда было время для нейтралитета. Тогда нам грозили все эти конфликты, и было бы хорошо, если бы Грузия не присоединялась и не объявляла о своем стремлении в различные блоки", – заявил политолог.

Осенью 2025 года была создана партия “Единая нейтральная Грузия”. Основой для нее стало движение с таким же названием, которое появилось годом ранее. Лидеры этой партии призывают власти объявить политический и военный нейтралитет Грузии.
При нынешнем мировом порядке это самый разумный выход, считают в этой организации.

Ранее, в 2022 году, объявить военный нейтралитет призывал “Альянс патриотов Грузии”. Но власти страны пока не спешат выносить вопрос нейтралитета на всеобщее обсуждение. В “Грузинской мечте” ранее заявили, что будут действовать исходя из интересов страны и народа.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0