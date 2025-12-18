Грузия опоздала с нейтральным статусом – политолог
20:12 18.12.2025 (обновлено: 20:59 18.12.2025)
© video: Sputnik
Политолог и главный редактор агентства ГРУЗИНФОРМ Арно Хидербегишвили рассказал, что он думает о нейтральном статусе Грузии
Время присвоения Грузии статуса нейтрального государства упущено в условиях, когда у страны даже нет документа "Стратегии государственной национальной политики", заявил политолог, директор Центра стратегического анализа и информационной политики, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно ХИДИРБЕГИШВИЛИ в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"У нас же пока нет стратегии государственной национальной политики. Этого документа у нас нет, о каком нейтралитете речь?! Что значит нейтральный? Нейтральный – это коридор. Но Грузия не коридор, Грузия – это мост. Мост между народами, мост между странами, который соединяет", – заявил Хидирбегишвили.
По его словам, любая политическая концепция имеет свойство приходить в негодность очень быстро.
"Потому что события не стоят на месте, они очень быстро развиваются. В 2001-2002 году политика нейтралитета, в том числе военного, для Грузии была выдвинута мной и моими немногими единомышленниками. Тогда было время для нейтралитета. Тогда нам грозили все эти конфликты, и было бы хорошо, если бы Грузия не присоединялась и не объявляла о своем стремлении в различные блоки", – заявил политолог.
Осенью 2025 года была создана партия “Единая нейтральная Грузия”. Основой для нее стало движение с таким же названием, которое появилось годом ранее. Лидеры этой партии призывают власти объявить политический и военный нейтралитет Грузии.
При нынешнем мировом порядке это самый разумный выход, считают в этой организации.
Ранее, в 2022 году, объявить военный нейтралитет призывал “Альянс патриотов Грузии”. Но власти страны пока не спешат выносить вопрос нейтралитета на всеобщее обсуждение. В “Грузинской мечте” ранее заявили, что будут действовать исходя из интересов страны и народа.
