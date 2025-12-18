https://sputnik-georgia.ru/20251218/kak-vy-dumaete-na-chto-gosudarstvo-dolzhno-tratit-bolshe-deneg-296254289.html
Как вы думаете, на что государство должно тратить больше денег?
Парламент Грузии большинством в 80 голосов при 9 против одобрил государственный бюджет страны на 2026 год. В пояснительной записке к проекту отмечается, что... 18.12.2025, Sputnik Грузия
Парламент Грузии большинством в 80 голосов при 9 против одобрил государственный бюджет страны на 2026 год. В пояснительной записке к проекту отмечается, что при формировании бюджета были учтены как текущая динамика роста ВВП, так и оценки международных финансовых институтов относительно развития мировой экономики, в том числе экономических перспектив Грузии.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, на что государство должно тратить больше денег.
