Как вы думаете, на что государство должно тратить больше денег?

Парламент Грузии большинством в 80 голосов при 9 против одобрил государственный бюджет страны на 2026 год. В пояснительной записке к проекту отмечается, что... 18.12.2025, Sputnik Грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/12/296253411_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_b290f254802e2430a0bd825305c4a7aa.png

Парламент Грузии большинством в 80 голосов при 9 против одобрил государственный бюджет страны на 2026 год. В пояснительной записке к проекту отмечается, что при формировании бюджета были учтены как текущая динамика роста ВВП, так и оценки международных финансовых институтов относительно развития мировой экономики, в том числе экономических перспектив Грузии.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, на что государство должно тратить больше денег.

