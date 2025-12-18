https://sputnik-georgia.ru/20251218/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-296257332.html
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
В Тбилиси ожидается сухая погода без осадков, температура воздуха днем +8...+10 градусов
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. С 19 по 22 декабря на большей части территории Грузии сохранится преимущественно сухая погода, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем +8...+10 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +14...+16 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) осадков не ожидается. Днем температура составит +13...+15 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +10...+12 градусов. В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) осадков не ожидается. Температура воздуха составит +5...+7 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается погода без осадков. Температура воздуха составит +8...+10 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается преимущественно погода без осадков. Температура днем составит +7...+9 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается преимущественно погода без осадков. Дневная температура воздуха составит +6...+8 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омал) ожидается преимущественно погода. Дневная температура воздуха составит +2...+4 градуса.
