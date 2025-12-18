https://sputnik-georgia.ru/20251218/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-296257332.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

Sputnik Грузия

В Тбилиси ожидается сухая погода без осадков, температура воздуха днем +8...+10 градусов 18.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-18T21:49+0400

2025-12-18T21:49+0400

2025-12-18T21:49+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/14/285768855_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_405e9b4bedbd258a7ea4ef16e05a9e3e.jpg

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. С 19 по 22 декабря на большей части территории Грузии сохранится преимущественно сухая погода, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем +8...+10 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +14...+16 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) осадков не ожидается. Днем температура составит +13...+15 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +10...+12 градусов. В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) осадков не ожидается. Температура воздуха составит +5...+7 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается погода без осадков. Температура воздуха составит +8...+10 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается преимущественно погода без осадков. Температура днем составит +7...+9 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается преимущественно погода без осадков. Дневная температура воздуха составит +6...+8 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омал) ожидается преимущественно погода. Дневная температура воздуха составит +2...+4 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии