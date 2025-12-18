Кавелашвили пригласил президента Сербии в Грузию – первые итоги визита

https://sputnik-georgia.ru/20251218/kavelashvili-priglasil-prezidenta-serbii-v-gruziyu--pervye-itogi-vizita-296254623.html

Президенты двух стран также обсудили углубление сотрудничества между Грузией и Сербией в политическом, экономическом, технологическом и культурном направлениях

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили пригласил президента Сербии Александра Вучича посетить Грузию во время встречи в Белграде, говорится в сообщении администрации президента. Кавелашвили находится в Сербии с официальным визитом и помимо президента Сербии также планирует встретится с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом и председателем Скупщины (спикером парламента) Сербии Аной Брнабич. Президенты двух стран также обсудили углубление сотрудничества между Грузией и Сербией в политическом, экономическом, технологическом и культурном направлениях. "Южный Кавказ – один из ключевых регионов между Востоком и Западом. Обязательно важно знать, что у сербов тоже появятся очень большие возможности в связи с этим коридором. У нас будут более тесные отношения со странами Балканского полуострова через Черное море. Эти двусторонние отношения дадут нам возможность, чтобы больше вопросов было представлено в нашей повестке дня", – заявил Кавелашвили. В свою очередь президент Сербии отметил, что Грузия – прекрасная страна и занимает важнейшее место в мире, и Грузия, и Сербия намерены заключить свое соглашение о свободной торговле. " Уверен, что соглашение о свободной торговле вступит в силу в следующем году, так как по этому вопросу ведутся серьезные и углубленные дискуссии. С нашей стороны смешанную комиссию возглавляет министр внутренней и внешней торговли Сербии Ягода Лазаревич. Мы считаем, что в результате этого соглашения мы будем получать продукты из Грузии дешевле, чем из других стран. Это хорошая возможность для нашего бизнеса и предпринимателей увидеть рынки сбыта своей продукции в Грузии", – заявил Вучич. По его словам, Сербия выступает с инициативой развития сотрудничества в определенных сферах. Президент Сербии отметил, что его страна намерена укреплять связи с Грузией. "Скоро мы откроем посольство в Тбилиси, которое станет реальным местом для того, чтобы очень многие бизнес-инициативы увидели начало, и, конечно, возможность углубления политического сотрудничества", – заявил Вучич.В ответ президент Грузии Михаил Кавелашвили отметил перспективы новых инициатив. "Вы говорили о новых инициативах, которые, я уверен, дадут нам больше возможностей. Мы говорили о производстве оружия, об отрасли сельского хозяйства. Весь мир знает, что Грузия – один из очень важных регионов в отрасли сельского хозяйства как географически, так и рельефно. Есть большие возможности. В Грузии есть все условия для производства здоровой продукции", – отметил Кавелашвили . На встрече были обсуждены политические процессы, происходящие в Грузии и Сербии, а также акцентировано внимание на важности мира и стабильности в мире. Президент Сербии выразил полную поддержку властям Грузии. "Я хочу поблагодарить президента Михаила Кавелашвили и премьер-министра Ираклия Кобахидзе. У их страны огромные показатели роста. Вы можете видеть фотографии демонстраций, акций, но Грузия особенно успешна. Иногда эти фотографии могут подтолкнуть людей к протесту, но у страны 9,4-процентный рост. Покажите мне в Европе страну, у которой такой экономический рост", – заявил Вучич. В свою очередь президент Грузии подтвердил стремление Грузии стать членом ЕС, но на справедливых условиях. По его словам, желание Грузии стать членом ЕС основано, в первую очередь, именно на том справедливом принципе, на тех ценностях, которые формировались в Европе на протяжении веков. Грузия и Сербия установили дипломатические отношения 26 июня 1995 года. Отношения между странами значительно активизировались в 2017-2018 годах, о чем свидетельствует обмен визитами на высоком уровне. В 2019 году в Белграде открылось почетное консульство Грузии. В марте 2018 года в силу вступил безвизовый режим между Сербией и Грузией. Также между Грузией и Сербией подписаны соглашения, которые регулируют отношения в сфере экономики, торговли и консульства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

