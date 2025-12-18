https://sputnik-georgia.ru/20251218/kazhdyy-chetvertyy-sovershennoletniy-zhitel-gruzii-kurit--minzdrav-296250441.html
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Табачные изделия употребляют 25,4% взрослого населения Грузии и 14% молодежи – такие данные содержатся в результатах исследования Глобальной системы эпидемиологического надзора за табакокурением, представленных Национальным центром по контролю и профилактике заболеваний и общественного здоровья. Исследование проводилось по всей территории страны в 2023-2025 годах. Кроме уровня потребления табачных изделий, оно охватывало и другие аспекты, связанные с табакокурением. Результаты исследования были представлены на мероприятии, организованном при участии Министерства здравоохранения и главы ведомства Михаила Сарджвеладзе. Министр подчеркнул, что целью государства является максимальное сокращение потребления табака и усиление контроля в этой сфере, поскольку табакокурение наносит серьезный вред здоровью населения. По словам министра, для выявления существующих проблем и поиска эффективных решений необходимы комплексные исследования, результаты которых станут основой для принятия дальнейших шагов и разработки государственной политики. В Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний и общественному здравоохранению отметили, что полученные данные указывают на положительную динамику, однако подчеркивают необходимость дальнейшего усиления контроля за табакокурением. Эффективные меры, основанные на результатах исследования, уже отражены в Национальной стратегии на 2026-2030 годы. В 2017 году парламент утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних. Также, согласно антитабачному законодательству, запрещена продажа сигарет в радиусе 50 м от образовательных учреждений.
Каждый четвертый совершеннолетний житель Грузии курит – Минздрав
18:48 18.12.2025 (обновлено: 18:54 18.12.2025)
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Табачные изделия употребляют 25,4% взрослого населения Грузии и 14% молодежи – такие данные содержатся в результатах исследования Глобальной системы эпидемиологического надзора за табакокурением, представленных Национальным центром по контролю и профилактике заболеваний и общественного здоровья.
Исследование проводилось по всей территории страны в 2023-2025 годах. Кроме уровня потребления табачных изделий, оно охватывало и другие аспекты, связанные с табакокурением.
Результаты исследования были представлены на мероприятии, организованном при участии Министерства здравоохранения и главы ведомства Михаила Сарджвеладзе.
Министр подчеркнул, что целью государства является максимальное сокращение потребления табака и усиление контроля в этой сфере, поскольку табакокурение наносит серьезный вред здоровью населения.
По словам министра, для выявления существующих проблем и поиска эффективных решений необходимы комплексные исследования, результаты которых станут основой для принятия дальнейших шагов и разработки государственной политики.
В Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний и общественному здравоохранению отметили, что полученные данные указывают на положительную динамику, однако подчеркивают необходимость дальнейшего усиления контроля за табакокурением.
Эффективные меры, основанные на результатах исследования, уже отражены в Национальной стратегии на 2026-2030 годы.
По данным за 2024 год, около 29% жителей страны употребляют табак. Среди мужчин в Грузии число курильщиков превышает 55%, среди женщин – более 7%. Среди подростков в возрасте 13-15 лет в Грузии курят более 12%. Употребление табака является причиной около 24% всех смертей в Грузии.
В 2017 году парламент утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних. Также, согласно антитабачному законодательству, запрещена продажа сигарет в радиусе 50 м от образовательных учреждений.