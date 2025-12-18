https://sputnik-georgia.ru/20251218/kurs-lari-na-chetverg--26979-gel-296245625.html
Курс лари на четверг – 2,6979 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0001 лари по отношению к доллару 18.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 декабря в размере 2,6979 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0001 лари по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 декабря в размере 2,6979 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0001 лари по отношению к доллару.